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В украинском порту Измаил прогремели взрывы, сообщили СМИ

В украинском порту Измаил прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.08.2023

В украинском порту Измаил прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы слышны в порту города Измаил Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T03:35

2023-08-23T03:35

2023-08-23T04:26

специальная военная операция на украине

одесская область

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Взрывы слышны в порту города Измаил Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал ТСН."Мониторинговые каналы сообщают, что атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 01.32 объявлена воздушная тревога.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.

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одесская область, вооруженные силы рф, в мире