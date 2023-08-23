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В украинском порту Измаил прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.08.2023
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03:35 23.08.2023 (обновлено: 04:26 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/izmail-1891639019.html
В украинском порту Измаил прогремели взрывы, сообщили СМИ
В украинском порту Измаил прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.08.2023
В украинском порту Измаил прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в порту города Измаил Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:35
2023-08-23T04:26
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Взрывы слышны в порту города Измаил Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал ТСН.&quot;Мониторинговые каналы сообщают, что атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Слышны взрывы&quot;, - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 01.32 объявлена воздушная тревога.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В украинском порту Измаил прогремели взрывы, сообщили СМИ

ТСН: в порту города Измаил в Одесской области прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Взрывы слышны в порту города Измаил Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал ТСН.
«

"Мониторинговые каналы сообщают, что атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 01.32 объявлена воздушная тревога.
Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.
Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
Последствия взрыва в одном из портов Измаила в Одесской области Украины. 16 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
В Одесской области повреждены склады и зернохранилища
16 августа, 08:35
 
Специальная военная операция на УкраинеОдесская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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