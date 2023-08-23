https://ria.ru/20230823/izmail-1891639019.html
В украинском порту Измаил прогремели взрывы, сообщили СМИ
В украинском порту Измаил прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 23.08.2023
В украинском порту Измаил прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в порту города Измаил Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:35
2023-08-23T03:35
2023-08-23T04:26
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:698:2400:2048_1920x0_80_0_0_a0b1836c8ce54fc561869605814b0280.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Взрывы слышны в порту города Измаил Одесской области, в регионе объявлена воздушная тревога, сообщает украинский телеканал ТСН."Мониторинговые каналы сообщают, что атака на Измаил и портовую инфраструктуру продолжается. Слышны взрывы", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 01.32 объявлена воздушная тревога.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские Вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
https://ria.ru/20230816/zernokhranilische-1890334261.html
одесская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/04/1876062641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac3adfa39a0d308513f0eb5df719b7c4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В украинском порту Измаил прогремели взрывы, сообщили СМИ
ТСН: в порту города Измаил в Одесской области прогремели взрывы