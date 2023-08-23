https://ria.ru/20230823/izdanie-1891864484.html

В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера"

В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера" - РИА Новости, 23.08.2023

В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера"

Одно из самых редких изданий "Гарри Поттера" с автографом автора книг о волшебнике Джоан Роулинг выставлено на аукцион в Великобритании, ожидается, что оно... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T23:17

2023-08-23T23:17

2023-08-23T23:17

великобритания

гарри поттер

джоан роулинг (джоан мюррэй)

глазго

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Одно из самых редких изданий "Гарри Поттера" с автографом автора книг о волшебнике Джоан Роулинг выставлено на аукцион в Великобритании, ожидается, что оно будет продано за 8-12 тысяч фунтов стерлингов, сообщает газета Telegraph. "Специальное издание книги "Гарри Поттер и философский камень" с автографом Джоан Роулинг выставлено на аукцион 26-летней Кариной Хаушин из Глазго, и ожидается, что за него будет выручено от восьми до 12 тысяч фунтов стерлингов", - говорится в публикации. Девушка выиграла книгу в конкурсе издательского дома Bloomsbury в 2012 году. Как отмечает газета, в 2023 году у нее дома случился пожар, к ее счастью, книга не была повреждена. Помощник директора аукционного дома Hansons заявил, что это издание "технически является самым редким". "Всего было выпущено 15 экземпляров, и они никогда не выставлялись на продажу", - отметил он. По данным издания, аукцион пройдет 5 сентября. В начале июня другое редкое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", которое 25 лет назад купили за 30 пенсов, принесло организаторам торгов в Великобритании более 10 тысяч фунтов стерлингов.

https://ria.ru/20230816/literatura-1890378911.html

https://ria.ru/20230628/svift-1880671155.html

великобритания

глазго

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великобритания, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), глазго