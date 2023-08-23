https://ria.ru/20230823/izdanie-1891864484.html
В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера"
В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера" - РИА Новости, 23.08.2023
В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера"
Одно из самых редких изданий "Гарри Поттера" с автографом автора книг о волшебнике Джоан Роулинг выставлено на аукцион в Великобритании, ожидается, что оно... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T23:17
2023-08-23T23:17
2023-08-23T23:17
великобритания
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
глазго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156338/82/1563388268_0:99:1920:1179_1920x0_80_0_0_4e5cf90e1fa703edd3ffca108cdd8937.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Одно из самых редких изданий "Гарри Поттера" с автографом автора книг о волшебнике Джоан Роулинг выставлено на аукцион в Великобритании, ожидается, что оно будет продано за 8-12 тысяч фунтов стерлингов, сообщает газета Telegraph. "Специальное издание книги "Гарри Поттер и философский камень" с автографом Джоан Роулинг выставлено на аукцион 26-летней Кариной Хаушин из Глазго, и ожидается, что за него будет выручено от восьми до 12 тысяч фунтов стерлингов", - говорится в публикации. Девушка выиграла книгу в конкурсе издательского дома Bloomsbury в 2012 году. Как отмечает газета, в 2023 году у нее дома случился пожар, к ее счастью, книга не была повреждена. Помощник директора аукционного дома Hansons заявил, что это издание "технически является самым редким". "Всего было выпущено 15 экземпляров, и они никогда не выставлялись на продажу", - отметил он. По данным издания, аукцион пройдет 5 сентября. В начале июня другое редкое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", которое 25 лет назад купили за 30 пенсов, принесло организаторам торгов в Великобритании более 10 тысяч фунтов стерлингов.
https://ria.ru/20230816/literatura-1890378911.html
https://ria.ru/20230628/svift-1880671155.html
великобритания
глазго
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156338/82/1563388268_109:0:1813:1278_1920x0_80_0_0_bff052ea74f74b626d3d8749a56e21ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), глазго
Великобритания, Гарри Поттер, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Глазго
В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера"
В Великобритании на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера"