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В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера" - РИА Новости, 23.08.2023
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23:17 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/izdanie-1891864484.html
В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера"
В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера" - РИА Новости, 23.08.2023
В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера"
Одно из самых редких изданий "Гарри Поттера" с автографом автора книг о волшебнике Джоан Роулинг выставлено на аукцион в Великобритании, ожидается, что оно... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T23:17
2023-08-23T23:17
великобритания
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Одно из самых редких изданий "Гарри Поттера" с автографом автора книг о волшебнике Джоан Роулинг выставлено на аукцион в Великобритании, ожидается, что оно будет продано за 8-12 тысяч фунтов стерлингов, сообщает газета Telegraph. "Специальное издание книги "Гарри Поттер и философский камень" с автографом Джоан Роулинг выставлено на аукцион 26-летней Кариной Хаушин из Глазго, и ожидается, что за него будет выручено от восьми до 12 тысяч фунтов стерлингов", - говорится в публикации. Девушка выиграла книгу в конкурсе издательского дома Bloomsbury в 2012 году. Как отмечает газета, в 2023 году у нее дома случился пожар, к ее счастью, книга не была повреждена. Помощник директора аукционного дома Hansons заявил, что это издание "технически является самым редким". "Всего было выпущено 15 экземпляров, и они никогда не выставлялись на продажу", - отметил он. По данным издания, аукцион пройдет 5 сентября. В начале июня другое редкое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", которое 25 лет назад купили за 30 пенсов, принесло организаторам торгов в Великобритании более 10 тысяч фунтов стерлингов.
https://ria.ru/20230816/literatura-1890378911.html
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великобритания, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), глазго
Великобритания, Гарри Поттер, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Глазго
В Британии на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера"

В Великобритании на аукцион выставили одно из редчайших изданий "Гарри Поттера"

CC BY 2.0 / PetraSolajova / Книга о Гарри Поттере
Книга о Гарри Поттере - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
CC BY 2.0 / PetraSolajova /
Книга о Гарри Поттере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Одно из самых редких изданий "Гарри Поттера" с автографом автора книг о волшебнике Джоан Роулинг выставлено на аукцион в Великобритании, ожидается, что оно будет продано за 8-12 тысяч фунтов стерлингов, сообщает газета Telegraph.
«
"Специальное издание книги "Гарри Поттер и философский камень" с автографом Джоан Роулинг выставлено на аукцион 26-летней Кариной Хаушин из Глазго, и ожидается, что за него будет выручено от восьми до 12 тысяч фунтов стерлингов", - говорится в публикации.
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Девушка выиграла книгу в конкурсе издательского дома Bloomsbury в 2012 году. Как отмечает газета, в 2023 году у нее дома случился пожар, к ее счастью, книга не была повреждена. Помощник директора аукционного дома Hansons заявил, что это издание "технически является самым редким".
«
"Всего было выпущено 15 экземпляров, и они никогда не выставлялись на продажу", - отметил он.
По данным издания, аукцион пройдет 5 сентября.
В начале июня другое редкое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", которое 25 лет назад купили за 30 пенсов, принесло организаторам торгов в Великобритании более 10 тысяч фунтов стерлингов.
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