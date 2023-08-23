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На "Иви" составили третий протокол за распространение информации об ЛГБТ - РИА Новости, 23.08.2023
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15:39 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/ivi-1891770260.html
На "Иви" составили третий протокол за распространение информации об ЛГБТ
На "Иви" составили третий протокол за распространение информации об ЛГБТ - РИА Новости, 23.08.2023
На "Иви" составили третий протокол за распространение информации об ЛГБТ
Останкинский суд Москвы зарегистрировал новый, третий по счету протокол, составленный в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" за распространение ЛГБТ-информации... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:39
2023-08-23T15:39
москва
общество
россия
останкинский суд г. москвы
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал новый, третий по счету протокол, составленный в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" за распространение ЛГБТ-информации среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде. "Протокол зарегистрирован 23 августа, дата его рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник агентства. В середине июля этот же суд оштрафовал сервис на один миллион рублей за показ фильма "Идеальные незнакомцы" без маркировки "18+". Ещё один протокол в отношении "Иви" суд рассмотрит 29 августа. Статья 6.21.2 "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в КоАП в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
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москва, общество, россия, останкинский суд г. москвы
Москва, Общество, Россия, Останкинский суд г. Москвы
На "Иви" составили третий протокол за распространение информации об ЛГБТ

На "Иви" составили третий протокол за отсутствие плашки "18+" в фильмах об ЛГБТ

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСайт онлайн-кинотеатра IVI
Сайт онлайн-кинотеатра IVI - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сайт онлайн-кинотеатра IVI. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал новый, третий по счету протокол, составленный в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" за распространение ЛГБТ-информации среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде.
«
"Протокол зарегистрирован 23 августа, дата его рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник агентства.
В середине июля этот же суд оштрафовал сервис на один миллион рублей за показ фильма "Идеальные незнакомцы" без маркировки "18+". Ещё один протокол в отношении "Иви" суд рассмотрит 29 августа.
Статья 6.21.2 "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в КоАП в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.
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