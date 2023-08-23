https://ria.ru/20230823/ivi-1891770260.html

На "Иви" составили третий протокол за распространение информации об ЛГБТ

На "Иви" составили третий протокол за распространение информации об ЛГБТ - РИА Новости, 23.08.2023

На "Иви" составили третий протокол за распространение информации об ЛГБТ

Останкинский суд Москвы зарегистрировал новый, третий по счету протокол, составленный в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" за распространение ЛГБТ-информации... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:39

2023-08-23T15:39

2023-08-23T15:39

москва

общество

россия

останкинский суд г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/15/1879599477_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8f75dc784d95b2877cb184d27e9edb29.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Останкинский суд Москвы зарегистрировал новый, третий по счету протокол, составленный в отношении онлайн-кинотеатра "Иви" за распространение ЛГБТ-информации среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде. "Протокол зарегистрирован 23 августа, дата его рассмотрения пока не назначена", - сказал собеседник агентства. В середине июля этот же суд оштрафовал сервис на один миллион рублей за показ фильма "Идеальные незнакомцы" без маркировки "18+". Ещё один протокол в отношении "Иви" суд рассмотрит 29 августа. Статья 6.21.2 "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в КоАП в конце прошлого года. Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.

https://ria.ru/20230816/lgbt-1890350109.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, общество, россия, останкинский суд г. москвы