https://ria.ru/20230823/investproekt-1891780062.html

Губернатор Кузбасса Цивилев дал старт инвестпроекту в сфере добычи угля

Губернатор Кузбасса Цивилев дал старт инвестпроекту в сфере добычи угля - РИА Новости, 23.08.2023

Губернатор Кузбасса Цивилев дал старт инвестпроекту в сфере добычи угля

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и руководитель департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев проверили в Междуреченске площадку... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:08

2023-08-23T16:08

2023-08-23T16:08

кемеровская область

сергей цивилев

междуреченск

шахта "распадская"

распадская угольная компания

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КЕМЕРОВО, 23 авг -РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и руководитель департамента угольной промышленности Минэнерго РФ Петр Бобылев проверили в Междуреченске площадку инвестиционного проекта по строительству нового угольного блока на шахте "Распадская", а также оценили работу экополигона. "Реализация инвестпроекта в Междуреченске расширяет возможности угольщиков в области производительности подземных работ, позволит повысить безопасность и сократить время на логистику. Инвестиции составят более 13 миллиардов рублей. Проект подразумевает использование современного горно-шахтного оборудования и новейших цифровых решений. Кроме того, экополигон позволит выполнять работы по восстановлению нарушенных земель, что значительно улучшит экологическую ситуацию в муниципалитете и даст возможность дальнейшего использования земель, в том числе в сельском и лесном хозяйстве", - цитирует пресс-служба Сергея Цивилева. Уточняется, что в соответствии с инвестпроектом "Распадский-4" к 2027 году планируется построить комплекс зданий и сооружений, а также более 20 километров необходимых подземных горных выработок для отработки пластов с запасами угля свыше 60 миллионов тонн. Планируемый срок добычи угля на участке - более 20 лет. Отмечается, что горные выработки будут оснащены системами видеонаблюдения и умного машинного зрения. Очистной забой спроектирован с учетом новейших технологий безлюдной добычи угля - с помощью цифровых интеллектуальных систем лавой можно будет управлять удаленно. Проект "Распадский-4" реализуется совместно с китайскими партнерами. При его разработке угольщики учли лучший мировой опыт организации подобных производств, специалисты из Кузбасса посетили крупнейшие шахты КНР. Генеральный директор "Распадской угольной компании" Владимир Мельниченко и генеральный директор компании Beijing LongRuan Technologies Inc Дзи Янжуй подписали соглашение о сотрудничестве для обмена опытом, разработки инноваций, комплексного технологического и интеллектуального развития угольных предприятий. Экополигон площадью 4 га на территории разреза "Распадский" создан для отработки ускоренной технологии восстановления нарушенных земель. На 10 экспериментальных участках угольщики в два этапа высадят более 6 тысяч саженцев 13 видов деревьев — сосны, ели, липы, лиственницы и других. Первые посадки прошли в мае, следующие — в сентябре. Ученые будут работать над техническими решениями для подбора оптимальных составов почвы с использованием горных пород и окисленных углей. Проводить научные работы на экополигоне будут до 2027 года с ежегодным мониторингом приживаемости растений. Также планируется оценить возможность поглощения углекислого газа молодыми почвами и растениями. Также в ходе визита Сергей Цивилев вместе с главой Междуреченска Сергеем Перепилищенко, сотрудниками шахты "Распадская", семьями шахтеров возложил цветы к монументу "Шахтерская Слава".

https://ria.ru/20230822/zarplata-1891507818.html

https://ria.ru/20230821/ucheba-1891248468.html

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Влада Копылова

кемеровская область, сергей цивилев, междуреченск, шахта "распадская", распадская угольная компания