https://ria.ru/20230823/intsident-1891841016.html

Полиция занялась делом, где мужчина избил палкой девушку под Смоленском

Полиция занялась делом, где мужчина избил палкой девушку под Смоленском - РИА Новости, 23.08.2023

Полиция занялась делом, где мужчина избил палкой девушку под Смоленском

Полиция выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента в Смоленской области, где мужчина жестоко избивает палкой девушку, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:11

2023-08-23T20:11

2023-08-23T20:11

происшествия

смоленск

смоленская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента в Смоленской области, где мужчина жестоко избивает палкой девушку, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина жестоко бьет палкой девушку на улице после того, как она говорит, что тот может быть "под какой-то наркотой". Ее подруга снимает происходящее на видео. По данным полиции, 21 августа в межмуниципальный отдел полиции "Рославльский" поступило заявление от местной жительницы 2001 года рождения о причинении ей телесных повреждений. "Предварительно установлено, что она с подругой сидела около пяти утра на остановке, шел мужчина, между ними произошел конфликт. В результате конфликта мужчина 1988 года рождения причинил ей телесные повреждения. Сейчас проводится проверка, палка изъята. Завтра будет судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет понятна степень тяжести нанесенных девушке повреждений", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20230823/izbivshiy-1891751044.html

https://ria.ru/20230821/saransk-1891242600.html

смоленск

смоленская область

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происшествия, смоленск, смоленская область