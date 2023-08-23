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Полиция занялась делом, где мужчина избил палкой девушку под Смоленском - РИА Новости, 23.08.2023
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20:11 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/intsident-1891841016.html
Полиция занялась делом, где мужчина избил палкой девушку под Смоленском
Полиция занялась делом, где мужчина избил палкой девушку под Смоленском - РИА Новости, 23.08.2023
Полиция занялась делом, где мужчина избил палкой девушку под Смоленском
Полиция выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента в Смоленской области, где мужчина жестоко избивает палкой девушку, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:11
2023-08-23T20:11
происшествия
смоленск
смоленская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента в Смоленской области, где мужчина жестоко избивает палкой девушку, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина жестоко бьет палкой девушку на улице после того, как она говорит, что тот может быть "под какой-то наркотой". Ее подруга снимает происходящее на видео. По данным полиции, 21 августа в межмуниципальный отдел полиции "Рославльский" поступило заявление от местной жительницы 2001 года рождения о причинении ей телесных повреждений. "Предварительно установлено, что она с подругой сидела около пяти утра на остановке, шел мужчина, между ними произошел конфликт. В результате конфликта мужчина 1988 года рождения причинил ей телесные повреждения. Сейчас проводится проверка, палка изъята. Завтра будет судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет понятна степень тяжести нанесенных девушке повреждений", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230823/izbivshiy-1891751044.html
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происшествия, смоленск, смоленская область
Происшествия, Смоленск, Смоленская область
Полиция занялась делом, где мужчина избил палкой девушку под Смоленском

Полиция занялась инцидентом под Смоленском, где мужчина избил палкой девушку

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПолицейские у фургона
Полицейские у фургона - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Полицейские у фургона. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента в Смоленской области, где мужчина жестоко избивает палкой девушку, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина жестоко бьет палкой девушку на улице после того, как она говорит, что тот может быть "под какой-то наркотой". Ее подруга снимает происходящее на видео.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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По данным полиции, 21 августа в межмуниципальный отдел полиции "Рославльский" поступило заявление от местной жительницы 2001 года рождения о причинении ей телесных повреждений.
«
"Предварительно установлено, что она с подругой сидела около пяти утра на остановке, шел мужчина, между ними произошел конфликт. В результате конфликта мужчина 1988 года рождения причинил ей телесные повреждения. Сейчас проводится проверка, палка изъята. Завтра будет судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет понятна степень тяжести нанесенных девушке повреждений", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
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