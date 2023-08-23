https://ria.ru/20230823/intsident-1891841016.html
Полиция занялась делом, где мужчина избил палкой девушку под Смоленском
Полиция занялась делом, где мужчина избил палкой девушку под Смоленском - РИА Новости, 23.08.2023
Полиция занялась делом, где мужчина избил палкой девушку под Смоленском
Полиция выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента в Смоленской области, где мужчина жестоко избивает палкой девушку, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:11
2023-08-23T20:11
2023-08-23T20:11
происшествия
смоленск
смоленская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863859623_0:62:1696:1016_1920x0_80_0_0_de160eb172aaa4ea0ba7a0e12b7caf3f.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента в Смоленской области, где мужчина жестоко избивает палкой девушку, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина жестоко бьет палкой девушку на улице после того, как она говорит, что тот может быть "под какой-то наркотой". Ее подруга снимает происходящее на видео. По данным полиции, 21 августа в межмуниципальный отдел полиции "Рославльский" поступило заявление от местной жительницы 2001 года рождения о причинении ей телесных повреждений. "Предварительно установлено, что она с подругой сидела около пяти утра на остановке, шел мужчина, между ними произошел конфликт. В результате конфликта мужчина 1988 года рождения причинил ей телесные повреждения. Сейчас проводится проверка, палка изъята. Завтра будет судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет понятна степень тяжести нанесенных девушке повреждений", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20230823/izbivshiy-1891751044.html
https://ria.ru/20230821/saransk-1891242600.html
смоленск
смоленская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863859623_0:0:1518:1138_1920x0_80_0_0_dfdaac012c938c30c04c291842b9fbf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленск, смоленская область
Происшествия, Смоленск, Смоленская область
Полиция занялась делом, где мужчина избил палкой девушку под Смоленском
Полиция занялась инцидентом под Смоленском, где мужчина избил палкой девушку
ЯРОСЛАВЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства попавшего на видео инцидента в Смоленской области, где мужчина жестоко избивает палкой девушку, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина жестоко бьет палкой девушку на улице после того, как она говорит, что тот может быть "под какой-то наркотой". Ее подруга снимает происходящее на видео.
В Подмосковье мигрант избил девушку за короткие шорты во время пробежки
По данным полиции, 21 августа в межмуниципальный отдел полиции "Рославльский" поступило заявление от местной жительницы 2001 года рождения о причинении ей телесных повреждений.
«
"Предварительно установлено, что она с подругой сидела около пяти утра на остановке, шел мужчина, между ними произошел конфликт. В результате конфликта мужчина 1988 года рождения причинил ей телесные повреждения. Сейчас проводится проверка, палка изъята. Завтра будет судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой станет понятна степень тяжести нанесенных девушке повреждений", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В Саранске отец и сын избили и ранили ножом подростка