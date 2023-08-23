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СМИ: на Fox News запретили упоминать интервью Трампа Карлсону - РИА Новости, 23.08.2023
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19:57 23.08.2023 (обновлено: 20:06 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/intervyu-1891838382.html
СМИ: на Fox News запретили упоминать интервью Трампа Карлсону
СМИ: на Fox News запретили упоминать интервью Трампа Карлсону - РИА Новости, 23.08.2023
СМИ: на Fox News запретили упоминать интервью Трампа Карлсону
Сотрудникам телеканала Fox News "буквально запретили" любые упоминания в эфире интервью экс-президента Дональда Трампа журналисту Такеру Карлсону, сообщило... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:57
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Сотрудникам телеканала Fox News "буквально запретили" любые упоминания в эфире интервью экс-президента Дональда Трампа журналисту Такеру Карлсону, сообщило издание National Pulse."Нам буквально запрещено говорить об этом или упоминать об этом", — сообщил информированный источник.По его словам, ведущим поступило указание никогда не упоминать предстоящее интервью Трампа с бывшим журналистом телеканала Такером Карлсоном, в том числе высказывать свое мнение на этот счет в соцсетях. Интервью Трампа Карлсону ожидается в 21.00 по вашингтонскому времени (04.00 четверга мск) — тогда же, когда на Fox News начнутся дебаты кандидатов на пост президента США от Республиканской партии. Экс-президент США Дональд Трамп ранее демонстративно отказался от участия в дебатах с другими республиканцами. Согласно результатам последних опросов, политик значительно опережает своих однопартийцев в борьбе за выдвижение кандидатом на выборах. Сам Трамп неоднократно подчеркивал это в своих заявлениях. По его словам, народ и так знает, кто он такой и насколько успешным было его президентство. Дебатировать он видит смысл только с Байденом. На следующий день после интервью Трамп поедет сдаваться властям Джорджии, где его обвинили в попытке переиграть в свою пользу итоги прошлых выборов "рэкетирскими" методами. В рамках данного дела, а также прочих других экс-глава государства настаивает на своей невиновности.
https://ria.ru/20230821/karlson-1891177527.html
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сша, джорджия, дональд трамп, такер карлсон
США, Джорджия, Дональд Трамп, Такер Карлсон
СМИ: на Fox News запретили упоминать интервью Трампа Карлсону

National Pulse: ведущим Fox News запретили упоминания интервью Трампа Карлсону

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг — РИА Новости. Сотрудникам телеканала Fox News "буквально запретили" любые упоминания в эфире интервью экс-президента Дональда Трампа журналисту Такеру Карлсону, сообщило издание National Pulse.
«
"Нам буквально запрещено говорить об этом или упоминать об этом", — сообщил информированный источник.
По его словам, ведущим поступило указание никогда не упоминать предстоящее интервью Трампа с бывшим журналистом телеканала Такером Карлсоном, в том числе высказывать свое мнение на этот счет в соцсетях.
Интервью Трампа Карлсону ожидается в 21.00 по вашингтонскому времени (04.00 четверга мск) — тогда же, когда на Fox News начнутся дебаты кандидатов на пост президента США от Республиканской партии.
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Экс-президент США Дональд Трамп ранее демонстративно отказался от участия в дебатах с другими республиканцами. Согласно результатам последних опросов, политик значительно опережает своих однопартийцев в борьбе за выдвижение кандидатом на выборах.
Сам Трамп неоднократно подчеркивал это в своих заявлениях. По его словам, народ и так знает, кто он такой и насколько успешным было его президентство. Дебатировать он видит смысл только с Байденом.
На следующий день после интервью Трамп поедет сдаваться властям Джорджии, где его обвинили в попытке переиграть в свою пользу итоги прошлых выборов "рэкетирскими" методами. В рамках данного дела, а также прочих других экс-глава государства настаивает на своей невиновности.
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