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Минск заинтересован в прямом авиасообщении с Бишкеком для импорта
Минск заинтересован в прямом авиасообщении с Бишкеком для импорта - РИА Новости, 23.08.2023
Минск заинтересован в прямом авиасообщении с Бишкеком для импорта
Белоруссия заинтересована в регулярных прямых рейсах между Минском и Бишкеком, что позволило бы решить проблему импорта скоропортящейся сельхозпродукции, заявил РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:52
2023-08-23T17:52
2023-08-23T17:52
белоруссия
анатолий сивак
бишкек
минск
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МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Белоруссия заинтересована в регулярных прямых рейсах между Минском и Бишкеком, что позволило бы решить проблему импорта скоропортящейся сельхозпродукции, заявил заместитель белорусского премьер-министра Анатолий Сивак. "У нас есть интерес к кыргызской сельскохозяйственной продукции, особенно той, которая в силу климатических условий не может быть выращена в Беларуси. Сегодня мы ведем работу по замещению сырьевого импорта из недружественных стран и внимательно изучаем возможности кыргызских сельхозпроизводителей. К сожалению, сейчас проблемным вопросом является доставка скоропортящейся продукции. Одна из возможностей его решения - прямое авиасообщение между нашими странами", - приводит слова Сивака агентство Белта. Данное заявление он сделал во время встречи с заместителем председателя кабмина Киргизии Бакытом Торобаевым. Вице-премьер Белоруссии подчеркнул, что наличие регулярных рейсов между Бишкеком и Минском повысило бы также привлекательность Киргизии для белорусских туристов, стимулировало бы двустороннее взаимодействие в области образования и здравоохранения. "Это тема, которая требует тщательного обсуждения. Надеюсь, в рамках заседания межправительственной белорусско-кыргызской комиссии мы уделим ей серьезное внимание", - сказал он. Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. Вместе с тем постановление правительства Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений. Позже власти заявляли, что введенное Минском эмбарго не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии ни в плане ассортимента, ни в плане цен. Решение впоследствии продлевалось и незначительно корректировалось, в конце июня было продлено до конца 2023 года.
https://ria.ru/20230728/aviasoobschenie-1886987294.html
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белоруссия, анатолий сивак, бишкек, минск
Белоруссия, Анатолий Сивак, Бишкек, Минск
Минск заинтересован в прямом авиасообщении с Бишкеком для импорта
Минск заинтересован в прямом рейсе с Бишкеком для импорта сельхозпродукции
МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Белоруссия заинтересована в регулярных прямых рейсах между Минском и Бишкеком, что позволило бы решить проблему импорта скоропортящейся сельхозпродукции, заявил заместитель белорусского премьер-министра Анатолий Сивак.
«
"У нас есть интерес к кыргызской сельскохозяйственной продукции, особенно той, которая в силу климатических условий не может быть выращена в Беларуси. Сегодня мы ведем работу по замещению сырьевого импорта из недружественных стран и внимательно изучаем возможности кыргызских сельхозпроизводителей. К сожалению, сейчас проблемным вопросом является доставка скоропортящейся продукции. Одна из возможностей его решения - прямое авиасообщение между нашими странами", - приводит слова Сивака агентство Белта. Данное заявление он сделал во время встречи с заместителем председателя кабмина Киргизии Бакытом Торобаевым.
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Вице-премьер Белоруссии подчеркнул, что наличие регулярных рейсов между Бишкеком и Минском повысило бы также привлекательность Киргизии для белорусских туристов, стимулировало бы двустороннее взаимодействие в области образования и здравоохранения. "Это тема, которая требует тщательного обсуждения. Надеюсь, в рамках заседания межправительственной белорусско-кыргызской комиссии мы уделим ей серьезное внимание", - сказал он.
Белоруссия с 1 января 2022 года на полгода ввела продовольственное эмбарго в отношении более 20 групп продовольственных товаров из ряда западных стран, которые ранее ввели санкции по отношению к Минску. Вместе с тем постановление правительства Белоруссии содержит ряд изъятий и исключений. Позже власти заявляли, что введенное Минском эмбарго не повлияло негативно на потребительский рынок Белоруссии ни в плане ассортимента, ни в плане цен. Решение впоследствии продлевалось и незначительно корректировалось, в конце июня было продлено до конца 2023 года.
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