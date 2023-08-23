https://ria.ru/20230823/indiya-1891769647.html

Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны

Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны - РИА Новости, 23.08.2023

Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны

Индия первой из стран мира успешно посадила космический аппарат в районе южного полюса Луны, трансляция шла на YouTube-канале Индийской организации космических... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:37

2023-08-23T15:37

2023-08-23T16:09

наука

космос - риа наука

луна

индия

индийская организация космических исследований

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891770918_70:0:1430:765_1920x0_80_0_0_9f94a658138f5d3567b066d72a75aa53.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг — РИА Новости. Индия первой из стран мира успешно посадила космический аппарат в районе южного полюса Луны, трансляция шла на YouTube-канале Индийской организации космических исследований. Автоматическую станцию "Чандраян-3" запустили 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа. Аппарат провел несколько маневров по сближению с Луной, пока его орбита не снизилась до 100 километров от поверхности.Спускаемый модуль "Викрам" отделился 17 августа и провел две операции по снижению. Ожидается, что полезная нагрузка лунохода позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам".ChaSTE (наземный теплофизический эксперимент "Чандра"), один из полезных модулей спускаемого аппарата, предназначен для измерения тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области.Спускаемый аппарат также несет зонд Рамбха — Ленгмюра, который будет измерять плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), и прибор для определения лунной сейсмической активности, который даст новую информацию о лунных землетрясениях и микрометеоритах.

https://ria.ru/20230823/kosmos-1891732679.html

луна

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

космос - риа наука, луна, индия, индийская организация космических исследований