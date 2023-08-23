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Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны - РИА Новости, 23.08.2023
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Наука
 
15:37 23.08.2023 (обновлено: 16:09 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/indiya-1891769647.html
Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны
Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны - РИА Новости, 23.08.2023
Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны
Индия первой из стран мира успешно посадила космический аппарат в районе южного полюса Луны, трансляция шла на YouTube-канале Индийской организации космических... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:37
2023-08-23T16:09
наука
космос - риа наука
луна
индия
индийская организация космических исследований
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг — РИА Новости. Индия первой из стран мира успешно посадила космический аппарат в районе южного полюса Луны, трансляция шла на YouTube-канале Индийской организации космических исследований. Автоматическую станцию "Чандраян-3" запустили 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа. Аппарат провел несколько маневров по сближению с Луной, пока его орбита не снизилась до 100 километров от поверхности.Спускаемый модуль "Викрам" отделился 17 августа и провел две операции по снижению. Ожидается, что полезная нагрузка лунохода позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам".ChaSTE (наземный теплофизический эксперимент "Чандра"), один из полезных модулей спускаемого аппарата, предназначен для измерения тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области.Спускаемый аппарат также несет зонд Рамбха — Ленгмюра, который будет измерять плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), и прибор для определения лунной сейсмической активности, который даст новую информацию о лунных землетрясениях и микрометеоритах.
https://ria.ru/20230823/kosmos-1891732679.html
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космос - риа наука, луна, индия, индийская организация космических исследований
Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Индия, Индийская организация космических исследований
Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны

Посадочный модуль индийской станции "Чандраян-3" успешно сел на Луну

© ISROКадр трансляции посадки космического корабля "Чандраян-3" на Луну
Кадр трансляции посадки космического корабля Чандраян-3 на Луну
© ISRO
Кадр трансляции посадки космического корабля "Чандраян-3" на Луну
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг — РИА Новости. Индия первой из стран мира успешно посадила космический аппарат в районе южного полюса Луны, трансляция шла на YouTube-канале Индийской организации космических исследований.
Автоматическую станцию "Чандраян-3" запустили 14 июля, она вышла на лунную орбиту 5 августа. Аппарат провел несколько маневров по сближению с Луной, пока его орбита не снизилась до 100 километров от поверхности.
Спускаемый модуль "Викрам" отделился 17 августа и провел две операции по снижению.
Ожидается, что полезная нагрузка лунохода позволит получить прорывные знания об элементном составе лунной поверхности. На аппарат установлены рентгеновский спектрометр альфа-частиц и спектроскоп с лазерным наведением. Также детекторы установлены на спускаемом модуле "Викрам".
ChaSTE (наземный теплофизический эксперимент "Чандра"), один из полезных модулей спускаемого аппарата, предназначен для измерения тепловых свойств лунной поверхности вблизи полярной области.
Спускаемый аппарат также несет зонд Рамбха — Ленгмюра, который будет измерять плазму (ионы, электроны) вокруг места посадки в течение одного лунного дня (14 земных суток), и прибор для определения лунной сейсмической активности, который даст новую информацию о лунных землетрясениях и микрометеоритах.
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Вчера, 13:17
 
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