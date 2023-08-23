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При обрушении строящегося моста в Индии погибли не менее 17 человек - РИА Новости, 23.08.2023
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10:36 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/indiya-1891680597.html
При обрушении строящегося моста в Индии погибли не менее 17 человек
При обрушении строящегося моста в Индии погибли не менее 17 человек - РИА Новости, 23.08.2023
При обрушении строящегося моста в Индии погибли не менее 17 человек
По меньшей мере 17 человек погибли в результате обрушения строящегося железнодорожного моста в индийском штате Мизорам, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:36
2023-08-23T10:36
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате обрушения строящегося железнодорожного моста в индийском штате Мизорам, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей местных властей. "Когда мост рухнул, там находились от 35 до 40 строителей", - сказали представители властей, отметив, что на месте обрушения проводится поисково-спасательная операция. Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказал соболезнования в связи с гибелью рабочих. "Расстроен из-за аварии на мосту в Мизораме. Соболезнования тем, кто потерял своих близких. Пусть раненые поскорее выздоравливают. Спасательные работы продолжаются, пострадавшим оказывается вся возможная помощь", - написал премьер в соцсети X. Он отметил, что власти выделят помощь семьям погибших и пострадавших – родственники погибших строителей получат по 200 тысяч рупий (2,4 тысячи долларов), пострадавшие – по 50 тысяч рупий (чуть более 600 долларов).
https://ria.ru/20230803/obrushenie-1888072376.html
https://ria.ru/20230706/most-1882494951.html
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в мире, индия, нарендра моди
В мире, Индия, Нарендра Моди
При обрушении строящегося моста в Индии погибли не менее 17 человек

При обрушении строящегося железнодорожного моста в Индии погибли 17 человек

CC BY 2.0 / meg and rahul / Скорая помощь, Индия
Скорая помощь, Индия - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
CC BY 2.0 / meg and rahul /
Скорая помощь, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате обрушения строящегося железнодорожного моста в индийском штате Мизорам, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей местных властей.
"Когда мост рухнул, там находились от 35 до 40 строителей", - сказали представители властей, отметив, что на месте обрушения проводится поисково-спасательная операция.
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказал соболезнования в связи с гибелью рабочих.
«
"Расстроен из-за аварии на мосту в Мизораме. Соболезнования тем, кто потерял своих близких. Пусть раненые поскорее выздоравливают. Спасательные работы продолжаются, пострадавшим оказывается вся возможная помощь", - написал премьер в соцсети X.
Он отметил, что власти выделят помощь семьям погибших и пострадавших – родственники погибших строителей получат по 200 тысяч рупий (2,4 тысячи долларов), пострадавшие – по 50 тысяч рупий (чуть более 600 долларов).
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В миреИндияНарендра Моди
 
 
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