https://ria.ru/20230823/indiya-1891680597.html

При обрушении строящегося моста в Индии погибли не менее 17 человек

При обрушении строящегося моста в Индии погибли не менее 17 человек - РИА Новости, 23.08.2023

При обрушении строящегося моста в Индии погибли не менее 17 человек

По меньшей мере 17 человек погибли в результате обрушения строящегося железнодорожного моста в индийском штате Мизорам, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:36

2023-08-23T10:36

2023-08-23T10:36

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НЬЮ-ДЕЛИ, 23 авг – РИА Новости. По меньшей мере 17 человек погибли в результате обрушения строящегося железнодорожного моста в индийском штате Мизорам, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на представителей местных властей. "Когда мост рухнул, там находились от 35 до 40 строителей", - сказали представители властей, отметив, что на месте обрушения проводится поисково-спасательная операция. Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказал соболезнования в связи с гибелью рабочих. "Расстроен из-за аварии на мосту в Мизораме. Соболезнования тем, кто потерял своих близких. Пусть раненые поскорее выздоравливают. Спасательные работы продолжаются, пострадавшим оказывается вся возможная помощь", - написал премьер в соцсети X. Он отметил, что власти выделят помощь семьям погибших и пострадавших – родственники погибших строителей получат по 200 тысяч рупий (2,4 тысячи долларов), пострадавшие – по 50 тысяч рупий (чуть более 600 долларов).

https://ria.ru/20230803/obrushenie-1888072376.html

https://ria.ru/20230706/most-1882494951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индия, нарендра моди