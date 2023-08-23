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В России пройдет эксперимент по найму госслужащих с помощью ИИ - РИА Новости, 23.08.2023
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14:55 23.08.2023 (обновлено: 15:02 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/ii-1891758825.html
В России пройдет эксперимент по найму госслужащих с помощью ИИ
В России пройдет эксперимент по найму госслужащих с помощью ИИ - РИА Новости, 23.08.2023
В России пройдет эксперимент по найму госслужащих с помощью ИИ
Правительство РФ планирует провести эксперимент по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) для найма на госслужбу, следует из проекта... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:55
2023-08-23T15:02
общество
технологии
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Правительство РФ планирует провести эксперимент по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) для найма на госслужбу, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. "Провести эксперимент по применению федеральными государственными гражданскими служащими и работниками, замещающими должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, федеральных органов исполнительной власти ‎и работниками государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений цифровых кадровых сервисов с использованием платформы "Государственные кадры", - говорится в документе. Уточняется, что Минцифры будет координатором эксперимента. Его планирует провести в два этапа: с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года, а после - со 2 марта 2024 года ‎по 1 ноября 2024 года. Участниками эксперимента станут Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэономразвития, Росаккредитация, федеральные государственные учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти. "Разработка и внедрение платформы "Государственные кадры" в целях обеспечения проведения эксперимента осуществляется министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - также уточняется в проекте. В пояснительной записке напоминается, что к 2030 году должна быть создана новая информационная HR-система развития госслужащих, предусматривающая использование технологий искусственного интеллекта. Она включена в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.
https://ria.ru/20230823/informbezopasnost-1891745866.html
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общество, технологии, россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
Общество, Технологии, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
В России пройдет эксперимент по найму госслужащих с помощью ИИ

Правительство планирует провести эксперимент по найму госслужащих с помощью ИИ

© iStock.com / agsandrewИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© iStock.com / agsandrew
Информационные технологии. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Правительство РФ планирует провести эксперимент по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) для найма на госслужбу, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Провести эксперимент по применению федеральными государственными гражданскими служащими и работниками, замещающими должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, федеральных органов исполнительной власти ‎и работниками государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений цифровых кадровых сервисов с использованием платформы "Государственные кадры", - говорится в документе.
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Уточняется, что Минцифры будет координатором эксперимента. Его планирует провести в два этапа: с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года, а после - со 2 марта 2024 года ‎по 1 ноября 2024 года. Участниками эксперимента станут Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэономразвития, Росаккредитация, федеральные государственные учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти.
"Разработка и внедрение платформы "Государственные кадры" в целях обеспечения проведения эксперимента осуществляется министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - также уточняется в проекте.
В пояснительной записке напоминается, что к 2030 году должна быть создана новая информационная HR-система развития госслужащих, предусматривающая использование технологий искусственного интеллекта. Она включена в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.
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ОбществоТехнологииРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)
 
 
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