https://ria.ru/20230823/ii-1891758825.html

В России пройдет эксперимент по найму госслужащих с помощью ИИ

В России пройдет эксперимент по найму госслужащих с помощью ИИ - РИА Новости, 23.08.2023

В России пройдет эксперимент по найму госслужащих с помощью ИИ

Правительство РФ планирует провести эксперимент по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) для найма на госслужбу, следует из проекта... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:55

2023-08-23T14:55

2023-08-23T15:02

общество

технологии

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Правительство РФ планирует провести эксперимент по использованию технологий искусственного интеллекта (ИИ) для найма на госслужбу, следует из проекта постановления, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. "Провести эксперимент по применению федеральными государственными гражданскими служащими и работниками, замещающими должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, федеральных органов исполнительной власти ‎и работниками государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, федеральных государственных учреждений цифровых кадровых сервисов с использованием платформы "Государственные кадры", - говорится в документе. Уточняется, что Минцифры будет координатором эксперимента. Его планирует провести в два этапа: с 1 сентября 2023 года по 1 марта 2024 года, а после - со 2 марта 2024 года ‎по 1 ноября 2024 года. Участниками эксперимента станут Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэономразвития, Росаккредитация, федеральные государственные учреждения, подведомственные федеральным органам исполнительной власти. "Разработка и внедрение платформы "Государственные кадры" в целях обеспечения проведения эксперимента осуществляется министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета, предусмотренных на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - также уточняется в проекте. В пояснительной записке напоминается, что к 2030 году должна быть создана новая информационная HR-система развития госслужащих, предусматривающая использование технологий искусственного интеллекта. Она включена в перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года.

https://ria.ru/20230823/informbezopasnost-1891745866.html

https://ria.ru/20230821/ii-1891383180.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, россия, министерство финансов рф (минфин россии), федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)