https://ria.ru/20230823/huawei-1891646275.html

СМИ: Huawei обходит санкции США, открывая тайные производства по всей КНР

СМИ: Huawei обходит санкции США, открывая тайные производства по всей КНР - РИА Новости, 23.08.2023

СМИ: Huawei обходит санкции США, открывая тайные производства по всей КНР

Китайская компания Huawei открывает ряд секретных производств полупроводников под другими названиями по всему Китаю, чтобы обойти санкции США, пишет агентство... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T06:33

2023-08-23T06:33

2023-08-23T06:33

китай

сша

шэньчжэнь

дональд трамп

джо байден

huawei technologies

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Китайская компания Huawei открывает ряд секретных производств полупроводников под другими названиями по всему Китаю, чтобы обойти санкции США, пишет агентство Блумберг со ссылкой на американскую ассоциацию производителей полупроводников Semiconductor Industry Association (SIA). "Компания Huawei... получает около 30 миллиардов долларов государственного финансирования от правительства и своего родного города Шэньчжэнь... и приобрела как минимум два существующих завода и строит еще как минимум три", - приводит агентство данные внутренней презентации ассоциации. Отмечается, что таким образом компания "строит по всему Китаю ряд секретных предприятий по производству полупроводников", чтобы обойти наложенные на нее американские санкции и развивать технологические мощности под именами других компаний. По данным ассоциации, это позволяет ей, в частности, косвенно закупать американское оборудование и другие материалы для производства чипов, которые в других случаях были бы недоступны. Агентство также сообщает, что публикация данных о новых тайных производствах Huawei вызвала тревогу в администрации президента США Джо Байдена. Сообщается, что США рассматривают возможность ужесточения экспортного контроля в Китае. Ограничения в отношении Huawei, одного из пионеров развертывания сетей мобильной связи 5G, начались в президентство бывшего президента США Дональда Трампа, когда поставки стали возможны только с разрешения правительства. Агентство Блумберг также передавало, что ряд чиновников в администрации Джо Байдена выступают за запрет всех продаж китайской компании, которая подозревается в связях с правительством и военными Китая. В начале октября 2022 года США ограничили 28 китайским технологическим компаниям доступ к полупроводниковым микросхемам, произведенным по американским технологиям по всему миру. Ограничения распространяются не только на поставки американских предприятий, но и на любую компанию в мире, использующую американские полупроводниковые технологии. Ранее Байден также подписал закон о мерах поддержки американских производителей полупроводников на 52,7 миллиарда долларов для усиления позиций в конкуренции с Китаем.

https://ria.ru/20230710/kitay-1883182576.html

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китай, сша, шэньчжэнь, дональд трамп, джо байден, huawei technologies