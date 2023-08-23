https://ria.ru/20230823/grib-1891755583.html

В Подмосковье обнаружили краснокнижный фиолетовый гриб

В Подмосковье обнаружили краснокнижный фиолетовый гриб - РИА Новости, 23.08.2023

В Подмосковье обнаружили краснокнижный фиолетовый гриб

Редкий краснокнижный гриб паутинник фиолетовый, отличающийся своим ярким фиолетовым окрасом, обнаружен в лесах Подмосковья, сообщили в министерстве экологии и... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:39

2023-08-23T14:39

2023-08-23T14:39

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Редкий краснокнижный гриб паутинник фиолетовый, отличающийся своим ярким фиолетовым окрасом, обнаружен в лесах Подмосковья, сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области. "Грибниками в лесах региона выявлен редкий краснокнижный гриб - паутинник фиолетовый. Паутинник фиолетовый занесен в Красную Книгу Московской области, как редкий вид (3 категория). Этот гриб трудно спутать с каким-либо другим из-за своего яркого фиолетового цвета. Несмотря на свою пугающую окраску он является съедобным, но собирать его для приготовления не следует", - отметили в ведомстве. Микологи советуют не собирать и сбивать редкие грибы. Сбор плодовых тел хоть и не навредит самой грибнице, но может замедлить размножение и повлиять на распространение самой популяции. Наибольшей вред представителям грибного царства оказывает уничтожение естественной среды, а именно: вырубка, распашка почв, лесные пожары, добавили в минэкологии региона.

https://ria.ru/20230815/lyutik-1890293275.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье)