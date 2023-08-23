https://ria.ru/20230823/gomez-1891802454.html
Селена Гомес повторила культовую сцену из "Секса в большом городе"
Селена Гомес повторила культовую сцену из "Секса в большом городе" - РИА Новости, 23.08.2023
Селена Гомес повторила культовую сцену из "Секса в большом городе"
Американская певица и актриса Селена Гомес разместила на своей странице в Instagram* видеоролик, в котором воспроизвела культовую сцену с Самантой (Ким Кэтролл) РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T17:28
2023-08-23T17:28
2023-08-23T17:28
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес разместила на своей странице в Instagram* видеоролик, в котором воспроизвела культовую сцену с Самантой (Ким Кэтролл) из сериала "Секс в большом городе". На видео 31-летняя исполнительница имитирует эпизод, когда героиня Кэтролл отвечает на телефонный звонок своего женатого любовника. Когда в трубке звучит мужской голос, говорящий "Все кончено, я сказал жене", Селена изображает ответ: "Кто это?".Селена Гомес сняла ролик, чтобы продвинуть свой предстоящий трек "Single Soon", релиз которого запланирован на эту пятницу. Однако в комментариях многие пользователи предположили, что это скрытое послание для бывшего возлюбленного певицы музыканта Джастина Бибера и его жены модели Хейли Бибер. "Она так намекает на слухи о разводе Джастина"; "Это то, что сказал Джастин?"; "Прости, Бибер, уже слишком поздно", "Джастин тебе недавно звонил?" –написали поклонники.В издании Daily Mail отмечают, что фанаты давно настраивают Селену и Хейли друг против друга. Поклонники считают, что супруга Бибера сделала больно певице, когда вышла замуж за ее экс-бойфренда. Селена Гомес и Джастин Бибер встречались с перерывами в течение восьми лет. Окончательно пара рассталась в 2018 году. Спустя два месяца музыкант сделал предложение Хейли, с которой в 2015 году у него был недолгий роман. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, селена гомес, джастин бибер, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Селена Гомес, Джастин Бибер, Знаменитости
Селена Гомес повторила культовую сцену из "Секса в большом городе"
Певица Селена Гомес повторила культовую сцену из шоу "Секс в большом городе"
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Американская певица и актриса Селена Гомес разместила на своей странице в Instagram* видеоролик, в котором воспроизвела культовую сцену с Самантой (Ким Кэтролл) из сериала "Секс в большом городе".
На видео 31-летняя исполнительница имитирует эпизод, когда героиня Кэтролл отвечает на телефонный звонок своего женатого любовника. Когда в трубке звучит мужской голос, говорящий "Все кончено, я сказал жене", Селена изображает ответ: "Кто это?".
Селена Гомес сняла ролик, чтобы продвинуть свой предстоящий трек "Single Soon", релиз которого запланирован на эту пятницу.
Однако в комментариях многие пользователи предположили, что это скрытое послание для бывшего возлюбленного певицы музыканта Джастина Бибера и его жены модели Хейли Бибер.
«
"Она так намекает на слухи о разводе Джастина"; "Это то, что сказал Джастин?"; "Прости, Бибер, уже слишком поздно", "Джастин тебе недавно звонил?" –написали поклонники.
В издании Daily Mail отмечают
, что фанаты давно настраивают Селену и Хейли друг против друга. Поклонники считают, что супруга Бибера сделала больно певице, когда вышла замуж за ее экс-бойфренда.
Селена Гомес и Джастин Бибер встречались с перерывами в течение восьми лет. Окончательно пара рассталась в 2018 году.
Спустя два месяца музыкант сделал предложение Хейли, с которой в 2015 году у него был недолгий роман.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Селена Гомес призвала прекратить травлю жены Джастина Бибера