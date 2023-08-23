https://ria.ru/20230823/genotsid-1891684991.html

Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом

Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом - РИА Новости, 23.08.2023

Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом

Волгоградский областной суд признал геноцидом советского народа действия нацистов под Сталинградом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда . РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:53

2023-08-23T10:53

2023-08-23T10:57

сталинград

андрей бочаров

волгоградский областной суд

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ВОЛГОГРАД, 23 авг - РИА Новости. Волгоградский областной суд признал геноцидом советского народа действия нацистов под Сталинградом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда .В среду Волгоградский облсуд продолжил заседание, в прениях выступили прокурор области Денис Костенко, губернатор региона Андрей Бочаров, руководитель общественной организации "Дети Сталинграда" Галина Егорова. Участники прений сообщили, что во время оккупации Сталинграда области погибли 350 тысяч человек, ущерб, нанесенный бомбардировками, составил не менее 17 триллионов рублей. Затем судья удалилась на совещание."Суд решил: заявление прокурора Волгоградской области… удовлетворить", - объявила судья Алевтина Курникова после перерыва."Символично, что суд вынес решение 23 августа, в годовщину начала бомбардировки Сталинграда в 1942 году. Жаль, что многие, кто ждал этого, не дожил. Но жители, пережившие ужасы Сталинградской битвы, будут сегодня с особым чувством вспоминать о погибших матерях", - сообщила РИА Новости руководитель общественной организации "Дети Сталинграда" Галина Егорова.В Волгоградском областном суде с 1 августа слушается заявление прокуратуры о признании геноцидом советского народа действий нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны.В ходе судебных заседаний были рассмотрены фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о преступлениях фашистов, были продемонстрированы фильмы о Сталинградской битве и воспоминания о тех событиях людей, переживших войну детьми, в суде выступили свидетели, пережившие те события в детском возрасте. Часть заседаний прошли в закрытом режиме, в них участвовали лица, имеющие доступ к государственной тайне.

https://ria.ru/20230803/vyplata-1887954238.html

https://ria.ru/20230801/prestupleniya-1887654574.html

сталинград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сталинград, андрей бочаров, волгоградский областной суд