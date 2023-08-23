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Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом - РИА Новости, 23.08.2023
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10:53 23.08.2023 (обновлено: 10:57 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/genotsid-1891684991.html
Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом
Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом - РИА Новости, 23.08.2023
Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом
Волгоградский областной суд признал геноцидом советского народа действия нацистов под Сталинградом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда . РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:53
2023-08-23T10:57
сталинград
андрей бочаров
волгоградский областной суд
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ВОЛГОГРАД, 23 авг - РИА Новости. Волгоградский областной суд признал геноцидом советского народа действия нацистов под Сталинградом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда .В среду Волгоградский облсуд продолжил заседание, в прениях выступили прокурор области Денис Костенко, губернатор региона Андрей Бочаров, руководитель общественной организации "Дети Сталинграда" Галина Егорова. Участники прений сообщили, что во время оккупации Сталинграда области погибли 350 тысяч человек, ущерб, нанесенный бомбардировками, составил не менее 17 триллионов рублей. Затем судья удалилась на совещание."Суд решил: заявление прокурора Волгоградской области… удовлетворить", - объявила судья Алевтина Курникова после перерыва."Символично, что суд вынес решение 23 августа, в годовщину начала бомбардировки Сталинграда в 1942 году. Жаль, что многие, кто ждал этого, не дожил. Но жители, пережившие ужасы Сталинградской битвы, будут сегодня с особым чувством вспоминать о погибших матерях", - сообщила РИА Новости руководитель общественной организации "Дети Сталинграда" Галина Егорова.В Волгоградском областном суде с 1 августа слушается заявление прокуратуры о признании геноцидом советского народа действий нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны.В ходе судебных заседаний были рассмотрены фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о преступлениях фашистов, были продемонстрированы фильмы о Сталинградской битве и воспоминания о тех событиях людей, переживших войну детьми, в суде выступили свидетели, пережившие те события в детском возрасте. Часть заседаний прошли в закрытом режиме, в них участвовали лица, имеющие доступ к государственной тайне.
https://ria.ru/20230803/vyplata-1887954238.html
https://ria.ru/20230801/prestupleniya-1887654574.html
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сталинград, андрей бочаров, волгоградский областной суд
Сталинград, Андрей Бочаров, Волгоградский областной суд
Суд признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом

Суд в Волгограде признал действия нацистов под Сталинградом геноцидом

© РИА Новости / Эммануил Евзерихин | Перейти в медиабанкРазрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде
Разрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Эммануил Евзерихин
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Разрушенная площадь Павших борцов в Сталинграде. Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 23 авг - РИА Новости. Волгоградский областной суд признал геноцидом советского народа действия нацистов под Сталинградом, передает корреспондент РИА Новости из зала суда .
В среду Волгоградский облсуд продолжил заседание, в прениях выступили прокурор области Денис Костенко, губернатор региона Андрей Бочаров, руководитель общественной организации "Дети Сталинграда" Галина Егорова. Участники прений сообщили, что во время оккупации Сталинграда области погибли 350 тысяч человек, ущерб, нанесенный бомбардировками, составил не менее 17 триллионов рублей. Затем судья удалилась на совещание.
"Суд решил: заявление прокурора Волгоградской области… удовлетворить", - объявила судья Алевтина Курникова после перерыва.
"Символично, что суд вынес решение 23 августа, в годовщину начала бомбардировки Сталинграда в 1942 году. Жаль, что многие, кто ждал этого, не дожил. Но жители, пережившие ужасы Сталинградской битвы, будут сегодня с особым чувством вспоминать о погибших матерях", - сообщила РИА Новости руководитель общественной организации "Дети Сталинграда" Галина Егорова.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
Жившим в осажденном Сталинграде установили дополнительную выплату
3 августа, 13:28
В Волгоградском областном суде с 1 августа слушается заявление прокуратуры о признании геноцидом советского народа действий нацистов на территории нынешней Волгоградской области во время Великой Отечественной войны.
В ходе судебных заседаний были рассмотрены фото- и видеоматериалы, свидетельствующие о преступлениях фашистов, были продемонстрированы фильмы о Сталинградской битве и воспоминания о тех событиях людей, переживших войну детьми, в суде выступили свидетели, пережившие те события в детском возрасте. Часть заседаний прошли в закрытом режиме, в них участвовали лица, имеющие доступ к государственной тайне.
Сталинград, февраль 1943 г. У ворот разрушенного во время боев за город металлургического завода Красный Октябрь командующий 62- армией Василий Иванович Чуйков - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Свидетели рассказали в суде о преступлениях нацистов под Сталинградом
1 августа, 17:40
 
СталинградАндрей БочаровВолгоградский областной суд
 
 
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