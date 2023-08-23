https://ria.ru/20230823/forum-1891728664.html

Путин пригласил страны БРИКС на культурный форум в Петербурге

Путин пригласил страны БРИКС на культурный форум в Петербурге - РИА Новости, 23.08.2023

Путин пригласил страны БРИКС на культурный форум в Петербурге

Президент РФ Владимир Путин пригласил страны БРИКС принять участие в Международном культурном форуме, который планируется провести в Санкт-Петербурге в ноябре,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:05

2023-08-23T13:05

2023-08-23T13:31

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил страны БРИКС принять участие в Международном культурном форуме, который планируется провести в Санкт-Петербурге в ноябре, российский лидер пояснил, что мероприятие могло бы стать площадкой для диалога о будущем культуры в мире.В ходе выступления на саммите БРИКС Путин отметил, что культурное и цивилизационное многообразие является одной из несущих опор нового многополярного миропорядка и подразумевает создание целостного свободного пространства культурного обмена, искусства, творчества. По словам российского лидера, назрел серьезный разговор о будущем культуры в мире."Кстати, площадкой для такого диалога мог бы стать девятый Международный культурный форум, который уже запланировано провести в городе Санкт-Петербурге в России с 16 по 18 ноября этого года", - сказал он.

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санкт-петербург, брикс, новости культуры, владимир путин, россия