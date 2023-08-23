Рейтинг@Mail.ru
Путин пригласил страны БРИКС на культурный форум в Петербурге - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:05 23.08.2023 (обновлено: 13:31 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/forum-1891728664.html
Путин пригласил страны БРИКС на культурный форум в Петербурге
Путин пригласил страны БРИКС на культурный форум в Петербурге - РИА Новости, 23.08.2023
Путин пригласил страны БРИКС на культурный форум в Петербурге
Президент РФ Владимир Путин пригласил страны БРИКС принять участие в Международном культурном форуме, который планируется провести в Санкт-Петербурге в ноябре,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:05
2023-08-23T13:31
санкт-петербург
брикс
культура
новости культуры
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878721156_0:0:3134:1763_1920x0_80_0_0_d1797e70060734bc6e197d6b80e979bc.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил страны БРИКС принять участие в Международном культурном форуме, который планируется провести в Санкт-Петербурге в ноябре, российский лидер пояснил, что мероприятие могло бы стать площадкой для диалога о будущем культуры в мире.В ходе выступления на саммите БРИКС Путин отметил, что культурное и цивилизационное многообразие является одной из несущих опор нового многополярного миропорядка и подразумевает создание целостного свободного пространства культурного обмена, искусства, творчества. По словам российского лидера, назрел серьезный разговор о будущем культуры в мире."Кстати, площадкой для такого диалога мог бы стать девятый Международный культурный форум, который уже запланировано провести в городе Санкт-Петербурге в России с 16 по 18 ноября этого года", - сказал он.
https://ria.ru/20230823/putin-1891732565.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878721156_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_42dde69b0ae7064619037bde44b1a639.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, брикс, новости культуры, владимир путин, россия
Санкт-Петербург, БРИКС, Культура, Новости культуры, Владимир Путин, Россия
Путин пригласил страны БРИКС на культурный форум в Петербурге

Путин пригласил страны БРИКС на культурный форум в Петербурге с 16 по 18 ноября

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пригласил страны БРИКС принять участие в Международном культурном форуме, который планируется провести в Санкт-Петербурге в ноябре, российский лидер пояснил, что мероприятие могло бы стать площадкой для диалога о будущем культуры в мире.
В ходе выступления на саммите БРИКС Путин отметил, что культурное и цивилизационное многообразие является одной из несущих опор нового многополярного миропорядка и подразумевает создание целостного свободного пространства культурного обмена, искусства, творчества. По словам российского лидера, назрел серьезный разговор о будущем культуры в мире.
"Кстати, площадкой для такого диалога мог бы стать девятый Международный культурный форум, который уже запланировано провести в городе Санкт-Петербурге в России с 16 по 18 ноября этого года", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Россия ценит попытки БРИКС урегулировать украинский кризис, заявил Путин
Вчера, 13:17
 
КультураСанкт-ПетербургБРИКСНовости культурыВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала