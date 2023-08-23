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В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии - РИА Новости, 23.08.2023
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15:55 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/figuranty-1891775007.html
В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии
В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии - РИА Новости, 23.08.2023
В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии
В Замоскворецкий суд Москвы поступили материалы об аресте организатора смертельной подземной экскурсии в Москве Никиты Дубаса и гендиректора экскурсионного... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:55
2023-08-23T15:55
происшествия
москва
россия
санкт-петербург
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступили материалы об аресте организатора смертельной подземной экскурсии в Москве Никиты Дубаса и гендиректора экскурсионного маркетплейса Александра Кима, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Кима",- сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении организатора экскурсии Никиты Дубаса поступило аналогичное ходатайство. Ранее Никите Дубасу и генеральному директору ООО "Спутник" Александру Киму были предъявлены обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее смерть (часть 3 статьи 238 УК РФ). Оба вину не признали. Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли. Компания "Спутник", по информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230823/vina-1891661752.html
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происшествия, москва, россия, санкт-петербург, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии

В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии в Москве

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗал суда
Зал суда - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступили материалы об аресте организатора смертельной подземной экскурсии в Москве Никиты Дубаса и гендиректора экскурсионного маркетплейса Александра Кима, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Кима",- сказал собеседник агентства.
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Организаторы экскурсии в московском коллекторе не признали вину
Вчера, 09:27
Он добавил, что в отношении организатора экскурсии Никиты Дубаса поступило аналогичное ходатайство.
Ранее Никите Дубасу и генеральному директору ООО "Спутник" Александру Киму были предъявлены обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее смерть (часть 3 статьи 238 УК РФ). Оба вину не признали.
Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли.
Компания "Спутник", по информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.
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