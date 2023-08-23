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В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии

В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии - РИА Новости, 23.08.2023

В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии

В Замоскворецкий суд Москвы поступили материалы об аресте организатора смертельной подземной экскурсии в Москве Никиты Дубаса и гендиректора экскурсионного... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:55

2023-08-23T15:55

2023-08-23T15:55

происшествия

москва

россия

санкт-петербург

гибель участников экскурсии по московскому подземелью

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступили материалы об аресте организатора смертельной подземной экскурсии в Москве Никиты Дубаса и гендиректора экскурсионного маркетплейса Александра Кима, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Кима",- сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении организатора экскурсии Никиты Дубаса поступило аналогичное ходатайство. Ранее Никите Дубасу и генеральному директору ООО "Спутник" Александру Киму были предъявлены обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее смерть (часть 3 статьи 238 УК РФ). Оба вину не признали. Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли. Компания "Спутник", по информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230823/vina-1891661752.html

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происшествия, москва, россия, санкт-петербург, гибель участников экскурсии по московскому подземелью