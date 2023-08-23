https://ria.ru/20230823/figuranty-1891775007.html
В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии
В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии - РИА Новости, 23.08.2023
В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии
В Замоскворецкий суд Москвы поступили материалы об аресте организатора смертельной подземной экскурсии в Москве Никиты Дубаса и гендиректора экскурсионного... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:55
2023-08-23T15:55
2023-08-23T15:55
происшествия
москва
россия
санкт-петербург
гибель участников экскурсии по московскому подземелью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_0:226:3004:1916_1920x0_80_0_0_dfd26eb03ef40a92c8a882ddaadd154d.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Замоскворецкий суд Москвы поступили материалы об аресте организатора смертельной подземной экскурсии в Москве Никиты Дубаса и гендиректора экскурсионного маркетплейса Александра Кима, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Александра Кима",- сказал собеседник агентства. Он добавил, что в отношении организатора экскурсии Никиты Дубаса поступило аналогичное ходатайство. Ранее Никите Дубасу и генеральному директору ООО "Спутник" Александру Киму были предъявлены обвинения по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору и повлекшее смерть (часть 3 статьи 238 УК РФ). Оба вину не признали. Согласно данным следствия, 20 августа гид проводил экскурсию с группой из семи человек по подземному коллектору реки Неглинки в Москве, в ходе которой начался мощный ливень. Коллектор затопило, все восемь человек погибли. Компания "Спутник", по информации на ее сайте, является платформой для онлайн-бронирования экскурсий на русском языке по всему миру. Основана в 2012 году в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230823/vina-1891661752.html
https://ria.ru/20230822/diggery-1891517941.html
москва
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823734382_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_df8f80c41e7b33f55ecf5eaa27a7b748.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, санкт-петербург, гибель участников экскурсии по московскому подземелью
Происшествия, Москва, Россия, Санкт-Петербург, Гибель участников экскурсии по московскому подземелью
В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии
В суд поступили материалы об аресте организаторов подземной экскурсии в Москве