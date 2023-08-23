https://ria.ru/20230823/f-16-1891810272.html

Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для F-16

Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для F-16 - РИА Новости, 23.08.2023

Госдеп одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для F-16

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на 500 миллионов долларов, сообщил в среду Пентагон. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:38

2023-08-23T17:38

2023-08-23T18:09

сша

государственный департамент сша

министерство обороны сша

f-16

вашингтон (штат)

тайвань

пентагон

китай

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на 500 миллионов долларов, сообщил в среду Пентагон."Госдепартамент США принял решение об одобрении военного контракта о продаже Тайбэйскому экономическому и культурному представительству в США систем поиска и слежения и другого оборудования на примерную сумму в 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Уведомление о решении, по информации ведомства, направлено в конгресс."Предлагаемая сделка поддерживает усилия по продолжению модернизации вооруженных сил и оборонных возможностей получателя и тем самым отвечает национальным и экономическим интересам США, а также интересам национальной безопасности страны", - утверждает минобороны США."Предложенная поставка поможет улучшить безопасности получателя и содействовать поддержанию политической стабильности, военного баланса и экономического прогресса в регионе", - добавили в Пентагоне.В минобороны США заявили, что планируемое к поставкам оборудование "поможет улучшить возможности для ответа на нынешние и будущие угрозы за счет укрепления оборонных возможностей в воздушном пространстве, обеспечении региональной безопасности и с помощью программы F-16 повысит совместимость с США".В Вашингтоне утверждают, что "предложенная поставка оборудования не подорвет основной военный баланс в регионе".Заявление об одобрении оборонного контракта с Тайванем может усугубить и так напряженные отношения США и КНР. Пекин выступает решительно против любых независимых контактов и военного сотрудничества других стран с островом. Между тем во вторник глава администрации острова Цай Инвэнь заявила, что Тайвань планирует в 2024 году получить от США первую партию 38 танков Abrams. Продажа Тайваню 108 танков Abrams за 2,2 миллиарда долларов была одобрена Вашингтоном в 2019 году. По данным тайваньских СМИ, поставки танков по этому контракту продолжатся в 2025-2026 годах.Очередное обострение отношений США и КНР произошло в прошлом году после визита на остров занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230822/tanki-1891623712.html

https://ria.ru/20230802/tayvan-1887725531.html

https://ria.ru/20230805/oon-1888319610.html

https://ria.ru/20230801/tayvan-1887510928.html

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