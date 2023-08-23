Зеленского напугали тревожной деталью об истребителях F-16
Economist: радары российских истребителей представляют угрозу для F-16
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские истребители с более совершенными радарами будут представлять угрозу для американских истребителей F-16, запускающих ракеты малой дальности, пишет британский журнал Economist.
"Неясно, помогут ли F-16 Украине на поле боя, где ее контрнаступление продвигается медленно. Сбрасывание управляемых бомб малой дальности, которые уже используются украинскими МиГ-29, поставит их под угрозу со стороны российских истребителей с более совершенными радарами", — говорится в публикации.
Истребителям F-16, которые будут переданы Киеву не раньше следующего года, придется запускать ракеты малой дальности, так как сомнительно, чтобы США решились поставлять Украине ракеты JASSM, радиус действия которых составляет тысяча километров, считает военный аналитик лондонского Международного института стратегических исследований Дуглас Барри.
В материале также отмечается, что помимо необходимости времени на обучение пилотов для F-16, что уже приводит к задержке их поставок, более сложной проблемой для ВСУ станет обслуживание истребителей. Положение особенно усложнятся необходимостью их рассредоточения на разных аэродромах с целью избежать их уничтожения со стороны России. Однако именно это потребует большого количества подрядчиков для ремонта F-16.
Даже в случае решения всех проблем, считают авторы публикации, поставки F-16 могут повлиять разве что на моральный дух украинцев.
На прошлой неделе высокопоставленный представитель администрации Белого дома рассказал РИА Новости, что США решили одобрить передачу Украине F-16 от Дании и Нидерландов. По его словам, Киев получит их от третьих стран после завершения подготовки летчиков ВСУ.