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В ФРГ рассказали, сколько миллиардов евро передали Киеву с начала СВО - РИА Новости, 23.08.2023
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21:25 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/evro-1891852987.html
В ФРГ рассказали, сколько миллиардов евро передали Киеву с начала СВО
В ФРГ рассказали, сколько миллиардов евро передали Киеву с начала СВО - РИА Новости, 23.08.2023
В ФРГ рассказали, сколько миллиардов евро передали Киеву с начала СВО
Германия с начала спецоперации на Украине передала Киеву поддержку на 22 миллиарда евро, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в своем видеообращении по итогам... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T21:25
2023-08-23T21:25
в мире
украина
анналена бербок
нато
ситуация в днр и лнр
германия
россия
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БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Германия с начала спецоперации на Украине передала Киеву поддержку на 22 миллиарда евро, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в своем видеообращении по итогам саммита "Крымской платформы". По словам министра, с тех пор как в 2022 году Россия начала спецоперацию, "Германия твердо стоит на стороне Украины...". Речь Бербок предоставила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ. "С начала российской войны Германия предоставила более 22 миллиардов евро двусторонней поддержки в самых разных областях: от палаток и генераторов до боевых танков и новейших систем ПВО, которые защищают небо над Украиной от российских атак", - отметила Бербок. Глава МИД добавила, что ФРГ будет оказывать поддержку Украине столько, сколько будет необходимо. Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230819/ukraina-1891044408.html
https://ria.ru/20230822/bolgariya-1891412172.html
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в мире, украина, анналена бербок, нато, ситуация в днр и лнр, германия, россия
В мире, Украина, Анналена Бербок, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Германия, Россия
В ФРГ рассказали, сколько миллиардов евро передали Киеву с начала СВО

В МИД Германии заявили, что передали Киеву 22 миллиарда евро с начала СВО

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 23 авг - РИА Новости. Германия с начала спецоперации на Украине передала Киеву поддержку на 22 миллиарда евро, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок в своем видеообращении по итогам саммита "Крымской платформы".
По словам министра, с тех пор как в 2022 году Россия начала спецоперацию, "Германия твердо стоит на стороне Украины...". Речь Бербок предоставила пресс-служба внешнеполитического ведомства ФРГ.
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"С начала российской войны Германия предоставила более 22 миллиардов евро двусторонней поддержки в самых разных областях: от палаток и генераторов до боевых танков и новейших систем ПВО, которые защищают небо над Украиной от российских атак", - отметила Бербок.
Глава МИД добавила, что ФРГ будет оказывать поддержку Украине столько, сколько будет необходимо.
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Россия ранее уже направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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