Рейтинг@Mail.ru
Британский эксперт назвал фатальную для Киева проблему ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:49 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/ekspert-1891633473.html
Британский эксперт назвал фатальную для Киева проблему ВСУ
Британский эксперт назвал фатальную для Киева проблему ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023
Британский эксперт назвал фатальную для Киева проблему ВСУ
Нехватка личного состава в рамках контрнаступления может оказаться фатальной для украинских войск, Киев стремится улучшить положение на фронте до того, как... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:49
2023-08-23T01:49
киев
украина
россия
владимир путин
энтони блинкен
вооруженные силы украины
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Нехватка личного состава в рамках контрнаступления может оказаться фатальной для украинских войск, Киев стремится улучшить положение на фронте до того, как потери в армии Украины уничтожат боеспособность украинских войск, считает эксперт из лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк. "Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования, но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной", - написал Кларк в статье, опубликованной британской газетой Telegraph. Кларк также отметил, что украинские силы борются "не только с массированной обороной и артиллерийским огнем", но и со временем, поскольку Киев стремится улучшить свое положение на фронте "до того, как растущие потери и осенние дожди уничтожат его боеспособность". Эксперт подчеркнул, что лето в этом году выдалось дождливым, а осенние месяцы традиционно приносят проливные дожди, которые "превращают мягкую почву Восточной Европы в густую грязь". "Все это может практически остановить значимое продвижение", - подытожил Кларк. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230823/putin-1891632180.html
киев
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_60f7f40320c700838d02c8541940d6b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, россия, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато
Киев, Украина, Россия, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины, НАТО
Британский эксперт назвал фатальную для Киева проблему ВСУ

Эксперт Кларк: нехватка личного состава в ВСУ может быть фатальной для Киева

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Нехватка личного состава в рамках контрнаступления может оказаться фатальной для украинских войск, Киев стремится улучшить положение на фронте до того, как потери в армии Украины уничтожат боеспособность украинских войск, считает эксперт из лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.
«
"Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования, но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной", - написал Кларк в статье, опубликованной британской газетой Telegraph.
Кларк также отметил, что украинские силы борются "не только с массированной обороной и артиллерийским огнем", но и со временем, поскольку Киев стремится улучшить свое положение на фронте "до того, как растущие потери и осенние дожди уничтожат его боеспособность".
Эксперт подчеркнул, что лето в этом году выдалось дождливым, а осенние месяцы традиционно приносят проливные дожди, которые "превращают мягкую почву Восточной Европы в густую грязь".
"Все это может практически остановить значимое продвижение", - подытожил Кларк.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Рабочая встреча президента РФ В. Путина с врио главы ЛНР Л. Пасечником - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Путин: Киев, посылая людей в наступление, относится к ним как к чужим
01:30
 
КиевУкраинаРоссияВладимир ПутинЭнтони БлинкенВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала