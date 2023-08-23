https://ria.ru/20230823/ekspert-1891633473.html

Британский эксперт назвал фатальную для Киева проблему ВСУ

Британский эксперт назвал фатальную для Киева проблему ВСУ - РИА Новости, 23.08.2023

Британский эксперт назвал фатальную для Киева проблему ВСУ

Нехватка личного состава в рамках контрнаступления может оказаться фатальной для украинских войск, Киев стремится улучшить положение на фронте до того, как... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T01:49

2023-08-23T01:49

2023-08-23T01:49

киев

украина

россия

владимир путин

энтони блинкен

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Нехватка личного состава в рамках контрнаступления может оказаться фатальной для украинских войск, Киев стремится улучшить положение на фронте до того, как потери в армии Украины уничтожат боеспособность украинских войск, считает эксперт из лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк. "Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования, но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной", - написал Кларк в статье, опубликованной британской газетой Telegraph. Кларк также отметил, что украинские силы борются "не только с массированной обороной и артиллерийским огнем", но и со временем, поскольку Киев стремится улучшить свое положение на фронте "до того, как растущие потери и осенние дожди уничтожат его боеспособность". Эксперт подчеркнул, что лето в этом году выдалось дождливым, а осенние месяцы традиционно приносят проливные дожди, которые "превращают мягкую почву Восточной Европы в густую грязь". "Все это может практически остановить значимое продвижение", - подытожил Кларк. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230823/putin-1891632180.html

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киев, украина, россия, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины, нато