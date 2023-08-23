https://ria.ru/20230823/dtp-1891856693.html
В Карачаево-Черкессии семь человек, включая трех детей, пострадали в ДТП
В Карачаево-Черкессии семь человек, включая трех детей, пострадали в ДТП - РИА Новости, 23.08.2023
В Карачаево-Черкессии семь человек, включая трех детей, пострадали в ДТП
Семь человек, включая трех детей, пострадали в результате ДТП в Малокарачаевском районе в Карачаево-Черкессии, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T21:59
2023-08-23T21:59
2023-08-23T21:59
происшествия
малокарачаевский район
авто
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ПЯТИГОРСК, 23 авг - РИА Новости. Семь человек, включая трех детей, пострадали в результате ДТП в Малокарачаевском районе в Карачаево-Черкессии, сообщает МВД по республике. По данным ведомства, ДТП произошло на 6-м километре автодороги "Конзавод – Коммунстрой – Медовые водопады" с участием легкового автомобиля "Лада Гранта" и грузовика "ВАЗ-2104". "В результате происшествия получили травмы и госпитализированы 7 человек, в том числе трое несовершеннолетних. 42-летний водитель "ВАЗ-2104" после осмотра врачами отпущен домой", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20230823/deti-1891844053.html
малокарачаевский район
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происшествия, малокарачаевский район, авто
Происшествия, Малокарачаевский район, Авто
В Карачаево-Черкессии семь человек, включая трех детей, пострадали в ДТП
В Карачаево-Черкессии семь человек, включая трех детей, пострадали в ДТП