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В Иваново четыре человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.08.2023
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15:53 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/dtp-1891774030.html
В Иваново четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В Иваново четыре человека пострадали в ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.08.2023
В Иваново четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
В ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Иваново травмы, по предварительным данным, получили четыре человека, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:53
2023-08-23T15:53
происшествия
иваново
авто
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РЯЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. В ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Иваново травмы, по предварительным данным, получили четыре человека, сообщило УМВД по региону. По данным ведомства, ДТП произошло на улице Громобоя в Иваново. Предварительно, водитель пассажирского автобуса второго городского маршрута врезался во впереди идущий легковой автомобиль, который по инерции ударил ещё одну легковушку. "По предварительным данным, травмы получили три пассажира. Их характер уточняется. Травмирован также водитель первой легковой автомашины", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции во "ВКонтакте".
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происшествия, иваново, авто
Происшествия, Иваново, Авто
В Иваново четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

В Иваново четыре человека пострадали в ДТП с автобусом и двумя легковушками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 23 авг – РИА Новости. В ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Иваново травмы, по предварительным данным, получили четыре человека, сообщило УМВД по региону.
По данным ведомства, ДТП произошло на улице Громобоя в Иваново. Предварительно, водитель пассажирского автобуса второго городского маршрута врезался во впереди идущий легковой автомобиль, который по инерции ударил ещё одну легковушку.
«
"По предварительным данным, травмы получили три пассажира. Их характер уточняется. Травмирован также водитель первой легковой автомашины", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции во "ВКонтакте".
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В ДТП под Тамбовом четыре человека погибли, еще четверо пострадали
22 августа, 23:00
 
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