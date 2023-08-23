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Российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью - РИА Новости, 23.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:48 23.08.2023 (обновлено: 23:02 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/drony-1891861782.html
Российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью
Российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью - РИА Новости, 23.08.2023
Российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью
Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T22:48
2023-08-23T23:02
специальная военная операция на украине
россия
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два украинских БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230823/khram-1891751568.html
россия
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россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область
Российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью

В Минобороны заявили о двух сбитых над Брянской областью украинских дронах

© Кадр видео очевидцаРабота ПВО
Работа ПВО
© Кадр видео очевидца
Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Сегодня около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два украинских БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПроисшествияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская область
 
 
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