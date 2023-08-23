https://ria.ru/20230823/drony-1891861782.html

Российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью

Российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью - РИА Новости, 23.08.2023

Российская ПВО сбила два украинских дрона над Брянской областью

Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T22:48

2023-08-23T22:48

2023-08-23T23:02

специальная военная операция на украине

россия

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786008703_0:626:1274:1343_1920x0_80_0_0_139575188a3b60bb7d62de452758a845.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские системы ПВО обнаружили и уничтожили два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."Сегодня около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два украинских БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230823/khram-1891751568.html

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область