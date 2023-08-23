https://ria.ru/20230823/donetsk-1891809663.html

ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра

ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ за полчаса выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра

Украинские войска за 35 минут выпустили 29 снарядов натовского калибра по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:35

2023-08-23T17:35

2023-08-23T17:35

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за 35 минут выпустили 29 снарядов натовского калибра по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований украины - ред.) по направлению: 16.30 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.35 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 16.45 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - рассказали в представительстве. За 15 минут с 16.50 по 17.05 украинские войска выпустили в общей сложности еще 18 снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. О последствиях пока не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе, а Петровский - на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230822/krym-1891417758.html

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины