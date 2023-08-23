https://ria.ru/20230823/donetsk-1891714013.html

При обстреле Донецка повреждены медицинские учреждения

При обстреле Донецка повреждены медицинские учреждения - РИА Новости, 23.08.2023

При обстреле Донецка повреждены медицинские учреждения

Здания станции скорой медицинской помощи и республиканского центра крови получили повреждения в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:25

2023-08-23T12:25

2023-08-23T12:27

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Здания станции скорой медицинской помощи и республиканского центра крови получили повреждения в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 августа по состоянию на 12.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Ворошиловский район): станция скорой медицинской помощи города Донецк по улице Щорса; республиканский центр крови города Донецк по улице Розы Люксембург", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду информировало о четырех обстрелах центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что здание школы получило повреждения в результате обстрела Ворошиловского района Донецка, он позже отметил, что украинские войска бьют по мирным кварталам в центре города, произошло прямое попадание в многоэтажный дом.

https://ria.ru/20230823/donetsk-1891689842.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), сцкк