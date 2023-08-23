При обстреле Донецка повреждены медицинские учреждения
При обстреле Донецка повреждены станция медпомощи и центр крови
© РИА НовостиПоследствия обстрела центра Донецка. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела центра Донецка. Кадр видео
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Здания станции скорой медицинской помощи и республиканского центра крови получили повреждения в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 августа по состоянию на 12.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Ворошиловский район): станция скорой медицинской помощи города Донецк по улице Щорса; республиканский центр крови города Донецк по улице Розы Люксембург", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду информировало о четырех обстрелах центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что здание школы получило повреждения в результате обстрела Ворошиловского района Донецка, он позже отметил, что украинские войска бьют по мирным кварталам в центре города, произошло прямое попадание в многоэтажный дом.