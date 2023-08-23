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При обстреле Донецка повреждены медицинские учреждения - РИА Новости, 23.08.2023
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12:25 23.08.2023 (обновлено: 12:27 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891714013.html
При обстреле Донецка повреждены медицинские учреждения
При обстреле Донецка повреждены медицинские учреждения - РИА Новости, 23.08.2023
При обстреле Донецка повреждены медицинские учреждения
Здания станции скорой медицинской помощи и республиканского центра крови получили повреждения в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск,... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:25
2023-08-23T12:27
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Здания станции скорой медицинской помощи и республиканского центра крови получили повреждения в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 августа по состоянию на 12.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Ворошиловский район): станция скорой медицинской помощи города Донецк по улице Щорса; республиканский центр крови города Донецк по улице Розы Люксембург", - говорится в сообщении представительства. Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду информировало о четырех обстрелах центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что здание школы получило повреждения в результате обстрела Ворошиловского района Донецка, он позже отметил, что украинские войска бьют по мирным кварталам в центре города, произошло прямое попадание в многоэтажный дом.
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891689842.html
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка повреждены медицинские учреждения

При обстреле Донецка повреждены станция медпомощи и центр крови

© РИА НовостиПоследствия обстрела центра Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела центра Донецка. Кадр видео
© РИА Новости
Последствия обстрела центра Донецка. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Здания станции скорой медицинской помощи и республиканского центра крови получили повреждения в результате обстрела центра Донецка со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 23 августа по состоянию на 12.00 (совпадает с мск - ред.) поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) городов республики: город Донецк (Ворошиловский район): станция скорой медицинской помощи города Донецк по улице Щорса; республиканский центр крови города Донецк по улице Розы Люксембург", - говорится в сообщении представительства.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду информировало о четырех обстрелах центрального Ворошиловского района Донецка со стороны украинских войск, применивших снаряды "натовского" калибра 155 миллиметров. Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что здание школы получило повреждения в результате обстрела Ворошиловского района Донецка, он позже отметил, что украинские войска бьют по мирным кварталам в центре города, произошло прямое попадание в многоэтажный дом.
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В миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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