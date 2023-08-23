https://ria.ru/20230823/donetsk-1891690258.html

ВСУ еще раз обстреляли Донецк

ВСУ еще раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ еще раз обстреляли Донецк

Украинские войска за пять минут выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:15

2023-08-23T11:15

2023-08-23T11:15

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров…10.30 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.

https://ria.ru/20230823/donetsk-1891689842.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия