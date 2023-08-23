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ВСУ еще раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:15 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891690258.html
ВСУ еще раз обстреляли Донецк
ВСУ еще раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ еще раз обстреляли Донецк
Украинские войска за пять минут выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:15
2023-08-23T11:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров…10.30 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891689842.html
донецк
донецкая народная республика
украина
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ еще раз обстреляли Донецк

ВСУ выпустили семь снарядов по центру Донецка за пять минут

© РИА НовостиПоследствия обстрела центра Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела центра Донецка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров…10.30 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Вчера, 11:13
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККПроисшествия
 
 
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