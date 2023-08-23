https://ria.ru/20230823/donetsk-1891690258.html
ВСУ еще раз обстреляли Донецк
ВСУ еще раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ еще раз обстреляли Донецк
Украинские войска за пять минут выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщили в представительстве ДНР... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:15
2023-08-23T11:15
2023-08-23T11:15
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили еще семь снарядов калибра 155 миллиметров по Ворошиловскому району в центре Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров…10.30 - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства.
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891689842.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Происшествия
ВСУ еще раз обстреляли Донецк
ВСУ выпустили семь снарядов по центру Донецка за пять минут