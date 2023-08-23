Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 23.08.2023 (обновлено: 12:43 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891688875.html
ВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ в течение всего утра обстреливали центр Донецка, под ударами оказались жилые дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:10
2023-08-23T12:43
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891696901_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d5daddacb48ed08207687642dedcb1ba.png
ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. ВСУ в течение всего утра обстреливали центр Донецка, под ударами оказались жилые дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.&quot;Украинские нелюди бьют по мирным кварталам в Ворошиловском и Киевском районах&quot;, — написал мэр.По предварительной информации, один из снарядов попал в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург. Повреждены припаркованные машины, дорога усыпана осколками.Очевидцы сообщают об обломках около магазина "Изумруд", также повреждено остекление здания школы № 13 в Ворошиловском районе.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) пишет в Telegram-канале, что снаряды попали в здания станции скорой помощи и республиканского центра крови.Всего с раннего утра украинские военные выпустили по разным районам Донецка более 50 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США и их союзники поставили Украине дальнобойные гаубицы M777. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Кассетные боеприпасы Украина получила от США в рамках очередного пакета военных поставок. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230810/sapery-1889102572.html
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891647301.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Центр Донецка после утреннего обстрела ВСУ
Кадры из центра Донецка, который с утра находится под обстрелом ВСУ
2023-08-23T11:10
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891696901_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_d25532bfc1ab65f8bdf9d5df0e1c407c.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли центр Донецка

Кулемзин: ВСУ продолжают обстреливать мирные кварталы в Донецке

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. ВСУ в течение всего утра обстреливали центр Донецка, под ударами оказались жилые дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале.
«

"Украинские нелюди бьют по мирным кварталам в Ворошиловском и Киевском районах", — написал мэр.

По предварительной информации, один из снарядов попал в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург. Повреждены припаркованные машины, дорога усыпана осколками.
Очевидцы сообщают об обломках около магазина "Изумруд", также повреждено остекление здания школы № 13 в Ворошиловском районе.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) пишет в Telegram-канале, что снаряды попали в здания станции скорой помощи и республиканского центра крови.
Работы по разминированию - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
"Такого еще не видели". Как работают саперы в Донбассе
10 августа, 08:00
Всего с раннего утра украинские военные выпустили по разным районам Донецка более 50 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США и их союзники поставили Украине дальнобойные гаубицы M777. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Кассетные боеприпасы Украина получила от США в рамках очередного пакета военных поставок. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Успеть, пока можно. На Украине выступили за прекращение огня
Вчера, 07:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала