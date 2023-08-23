https://ria.ru/20230823/donetsk-1891688875.html
ВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 23.08.2023
ВСУ обстреляли центр Донецка
ВСУ в течение всего утра обстреливали центр Донецка, под ударами оказались жилые дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T11:10
2023-08-23T11:10
2023-08-23T12:43
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. ВСУ в течение всего утра обстреливали центр Донецка, под ударами оказались жилые дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале."Украинские нелюди бьют по мирным кварталам в Ворошиловском и Киевском районах", — написал мэр.По предварительной информации, один из снарядов попал в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург. Повреждены припаркованные машины, дорога усыпана осколками.Очевидцы сообщают об обломках около магазина "Изумруд", также повреждено остекление здания школы № 13 в Ворошиловском районе.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) пишет в Telegram-канале, что снаряды попали в здания станции скорой помощи и республиканского центра крови.Всего с раннего утра украинские военные выпустили по разным районам Донецка более 50 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США и их союзники поставили Украине дальнобойные гаубицы M777. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Кассетные боеприпасы Украина получила от США в рамках очередного пакета военных поставок. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230810/sapery-1889102572.html
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891647301.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Центр Донецка после утреннего обстрела ВСУ
Кадры из центра Донецка, который с утра находится под обстрелом ВСУ
2023-08-23T11:10
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PT0M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика
ВСУ обстреляли центр Донецка
Кулемзин: ВСУ продолжают обстреливать мирные кварталы в Донецке