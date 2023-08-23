https://ria.ru/20230823/donetsk-1891688875.html

ВСУ обстреляли центр Донецка

ВСУ обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 23.08.2023

ВСУ обстреляли центр Донецка

ВСУ в течение всего утра обстреливали центр Донецка, под ударами оказались жилые дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T11:10

2023-08-23T11:10

2023-08-23T12:43

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. ВСУ в течение всего утра обстреливали центр Донецка, под ударами оказались жилые дома, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в телеграм-канале."Украинские нелюди бьют по мирным кварталам в Ворошиловском и Киевском районах", — написал мэр.По предварительной информации, один из снарядов попал в многоэтажный дом по улице Розы Люксембург. Повреждены припаркованные машины, дорога усыпана осколками.Очевидцы сообщают об обломках около магазина "Изумруд", также повреждено остекление здания школы № 13 в Ворошиловском районе.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) пишет в Telegram-канале, что снаряды попали в здания станции скорой помощи и республиканского центра крови.Всего с раннего утра украинские военные выпустили по разным районам Донецка более 50 снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США и их союзники поставили Украине дальнобойные гаубицы M777. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Кассетные боеприпасы Украина получила от США в рамках очередного пакета военных поставок. Такие снаряды запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230810/sapery-1889102572.html

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891647301.html

донецк

донецкая народная республика

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Центр Донецка после утреннего обстрела ВСУ Кадры из центра Донецка, который с утра находится под обстрелом ВСУ 2023-08-23T11:10 true PT0M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика