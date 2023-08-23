https://ria.ru/20230823/donetsk-1891674592.html

В центре Донецка вновь прогремели взрывы

В центре Донецка вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 23.08.2023

В центре Донецка вновь прогремели взрывы

Еще два взрыва раздались в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:14

2023-08-23T10:14

2023-08-23T10:24

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Еще два взрыва раздались в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. По отзывам очевидцев, удары пришлись в район пересечения улиц Щорса и Розы Люксембург. Очевидцы сообщают о большом количестве осколков. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Очевидцы сообщают об осколках возле магазина "Изумруд". Он также призвал не покидать укрытий и быть осторожными, не исключил повторных прилетов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины