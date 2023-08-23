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В центре Донецка вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 23.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:14 23.08.2023 (обновлено: 10:24 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/donetsk-1891674592.html
В центре Донецка вновь прогремели взрывы
В центре Донецка вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 23.08.2023
В центре Донецка вновь прогремели взрывы
Еще два взрыва раздались в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:14
2023-08-23T10:24
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Еще два взрыва раздались в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости. По отзывам очевидцев, удары пришлись в район пересечения улиц Щорса и Розы Люксембург. Очевидцы сообщают о большом количестве осколков. Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Очевидцы сообщают об осколках возле магазина "Изумруд". Он также призвал не покидать укрытий и быть осторожными, не исключил повторных прилетов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В центре Донецка вновь прогремели взрывы

В центре Донецка прогремели еще два взрыва

© Фото : Алексей КулемZин / TelegramДонецк 23 августа 2023. Кадр видео
Донецк 23 августа 2023. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : Алексей КулемZин / Telegram
Донецк 23 августа 2023. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 авг - РИА Новости. Еще два взрыва раздались в центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
По отзывам очевидцев, удары пришлись в район пересечения улиц Щорса и Розы Люксембург. Очевидцы сообщают о большом количестве осколков.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в зоне риска граница между Ворошиловским и Киевским районами. Очевидцы сообщают об осколках возле магазина "Изумруд".
Он также призвал не покидать укрытий и быть осторожными, не исключил повторных прилетов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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