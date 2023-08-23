https://ria.ru/20230823/donetsk-1891668367.html
В центре Донецка прогремели несколько мощных взрывов
В центре Донецка прогремели несколько мощных взрывов - РИА Новости, 23.08.2023
В центре Донецка прогремели несколько мощных взрывов
Украинские военные обстреливают центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:43
2023-08-23T09:43
2023-08-23T10:57
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Украинские военные обстреливают центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости.В городе были слышны три мощных прилета около центра, периодичность между выстрелами составила приблизительно минуту.Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Он уточнил, что в зоне риска находится граница между Ворошиловским и Киевским районами."Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные прилеты", — написал Кулемзин.Как отметил мэр, очевидцы сообщают об осколках около магазина "Изумруд". Также повреждения получило остекление здания школы № 13 в Ворошиловском районе.Затем, как сообщил корреспондент РИА Новости, в центре Донецка прозвучали еще два взрыва. По отзывам очевидцев, удары пришлись в район пересечения улиц Щорса и Розы Люксембург. Жители сообщают о большом количестве осколков.По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, всего за утро ВСУ выпустили по разным районам Донецка 50 снарядов калибра 155 миллиметров.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html
https://ria.ru/20230823/pogibshie-1891661652.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Происшествия
В центре Донецка прогремели несколько мощных взрывов
В центре Донецка прогремели три мощных взрыва
ДОНЕЦК, 23 авг — РИА Новости. Украинские военные обстреливают центр Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
В городе были слышны три мощных прилета около центра, периодичность между выстрелами составила приблизительно минуту.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин
в своем Telegram
-канале подтвердил, что центр Донецка находится под массированным обстрелом. Он уточнил, что в зоне риска находится граница между Ворошиловским и Киевским районами.
"Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные прилеты", — написал Кулемзин.
При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека
Как отметил мэр, очевидцы сообщают об осколках около магазина "Изумруд". Также повреждения получило остекление здания школы № 13 в Ворошиловском районе.
Затем, как сообщил корреспондент РИА Новости, в центре Донецка прозвучали еще два взрыва. По отзывам очевидцев, удары пришлись в район пересечения улиц Щорса и Розы Люксембург. Жители сообщают о большом количестве осколков.
По информации представительства ДНР
в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины
, всего за утро ВСУ
выпустили по разным районам Донецка 50 снарядов калибра 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО
. США
поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 этого калибра, ВСУ активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик
. Также украинским войскам передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
При обстреле санатория в Белгородской области погибли три человека