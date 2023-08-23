https://ria.ru/20230823/dogovor-1891652354.html
Генконсул рассказал о договоре России с Норвегией о Шпицбергене
Генконсул рассказал о договоре России с Норвегией о Шпицбергене - РИА Новости, 23.08.2023
Генконсул рассказал о договоре России с Норвегией о Шпицбергене
Предпосылок для пересмотра договора о Шпицбергене в связи с поэтапным сокращением угледобычи на архипелаге сейчас нет, заявил РИА Новости генконсул России на... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:14
2023-08-23T08:14
2023-08-23T08:14
шпицберген
россия
норвегия
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БАРЕНЦБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Предпосылок для пересмотра договора о Шпицбергене в связи с поэтапным сокращением угледобычи на архипелаге сейчас нет, заявил РИА Новости генконсул России на архипелаге Андрей Чемерило. "В Договоре о Шпицбергене речь ведётся о хозяйственной деятельности и сфера его действия не ограничивается только угледобычей. На мой взгляд, каких-либо предпосылок к его отмене или пересмотру нет", - сказал он. По словам генконсула, этот документ является краеугольным камнем отношений России и Норвегии на Шпицбергене, "и будет им являться при условии выполнения его положений всеми сторонами договора, включая Норвегию". Со стороны РФ "абсолютно никаких сомнений в этом нет", подчеркнул Чемерило. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Парламент Норвегии в резолюции 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с ним особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год. В 2022 году ФГУП "Арктикуголь" стало организацией, подведомственной Минвостокразвития.
https://ria.ru/20230509/pobeda-1870641517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шпицберген, россия, норвегия
Шпицберген, Россия, Норвегия
Генконсул рассказал о договоре России с Норвегией о Шпицбергене
Генконсул Чемерило: предпосылок для пересмотра договора о Шпицбергене сейчас нет
БАРЕНЦБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Предпосылок для пересмотра договора о Шпицбергене в связи с поэтапным сокращением угледобычи на архипелаге сейчас нет, заявил РИА Новости генконсул России на архипелаге Андрей Чемерило.
"В Договоре о Шпицбергене речь ведётся о хозяйственной деятельности и сфера его действия не ограничивается только угледобычей. На мой взгляд, каких-либо предпосылок к его отмене или пересмотру нет", - сказал он.
По словам генконсула, этот документ является краеугольным камнем отношений России и Норвегии
на Шпицбергене, "и будет им являться при условии выполнения его положений всеми сторонами договора, включая Норвегию". Со стороны РФ "абсолютно никаких сомнений в этом нет", подчеркнул Чемерило.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане
между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод.
На архипелаге Шпицберген прошли памятные мероприятия по случаю Дня Победы
Парламент Норвегии в резолюции 1947 года признал, что СССР
является государством, имеющим наряду с ним особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год. В 2022 году ФГУП "Арктикуголь" стало организацией, подведомственной Минвостокразвития.