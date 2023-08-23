https://ria.ru/20230823/dogovor-1891652354.html

Генконсул рассказал о договоре России с Норвегией о Шпицбергене

Генконсул рассказал о договоре России с Норвегией о Шпицбергене - РИА Новости, 23.08.2023

Генконсул рассказал о договоре России с Норвегией о Шпицбергене

Предпосылок для пересмотра договора о Шпицбергене в связи с поэтапным сокращением угледобычи на архипелаге сейчас нет, заявил РИА Новости генконсул России на... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:14

2023-08-23T08:14

2023-08-23T08:14

шпицберген

россия

норвегия

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БАРЕНЦБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Предпосылок для пересмотра договора о Шпицбергене в связи с поэтапным сокращением угледобычи на архипелаге сейчас нет, заявил РИА Новости генконсул России на архипелаге Андрей Чемерило. "В Договоре о Шпицбергене речь ведётся о хозяйственной деятельности и сфера его действия не ограничивается только угледобычей. На мой взгляд, каких-либо предпосылок к его отмене или пересмотру нет", - сказал он. По словам генконсула, этот документ является краеугольным камнем отношений России и Норвегии на Шпицбергене, "и будет им являться при условии выполнения его положений всеми сторонами договора, включая Норвегию". Со стороны РФ "абсолютно никаких сомнений в этом нет", подчеркнул Чемерило. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Парламент Норвегии в резолюции 1947 года признал, что СССР является государством, имеющим наряду с ним особые экономические интересы на Шпицбергене. С 1991 года эти права перешли к России. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год. В 2022 году ФГУП "Арктикуголь" стало организацией, подведомственной Минвостокразвития.

https://ria.ru/20230509/pobeda-1870641517.html

шпицберген

россия

норвегия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шпицберген, россия, норвегия