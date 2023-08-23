https://ria.ru/20230823/deti-1891844053.html

На Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП во время тренировки

На Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП во время тренировки - РИА Новости, 23.08.2023

На Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП во время тренировки

Трое детей на велосипедах погибли в результате наезда грузового автомобиля во время тренировки на ставропольской трассе близ Пятигорска, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:29

2023-08-23T20:29

2023-08-23T20:29

происшествия

пятигорск

ставропольский край

гибдд мвд рф

авто

владимир владимиров

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ПЯТИГОРСК, 23 авг - РИА Новости. Трое детей на велосипедах погибли в результате наезда грузового автомобиля во время тренировки на ставропольской трассе близ Пятигорска, сообщает ГИБДД Ставропольского края в телеграм-канале. По данным ведомства, ДТП произошло около 16.30 на 3 километре автодороги "Обход города Пятигорска". "Водитель грузовой ГАЗели не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей- спортсменов на велосипедах", – сообщает ведомство.От полученных травм скончались трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Они являлись жителями Пятигорска. "Установлено, что дети находились на тренировке вместе с тренером, которая по неустановленным причинам двигалась впереди на автомобиле-сопровождении", – следует из сообщения ведомства в телеграм-канале.Глава Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что причины трагедии выясняются."Мы обязаны досконально разобраться, как выполнялись протоколы безопасности при перемещениях спортсменов, что привело к такой трагедии", – сообщает Владимиров в телеграм-канале.

https://ria.ru/20230822/dtp-1891542407.html

https://ria.ru/20230821/dtp-1891396265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пятигорск, ставропольский край, гибдд мвд рф, авто, владимир владимиров