Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП во время тренировки - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:29 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/deti-1891844053.html
На Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП во время тренировки
На Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП во время тренировки - РИА Новости, 23.08.2023
На Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП во время тренировки
Трое детей на велосипедах погибли в результате наезда грузового автомобиля во время тренировки на ставропольской трассе близ Пятигорска, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:29
2023-08-23T20:29
происшествия
пятигорск
ставропольский край
гибдд мвд рф
авто
владимир владимиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ПЯТИГОРСК, 23 авг - РИА Новости. Трое детей на велосипедах погибли в результате наезда грузового автомобиля во время тренировки на ставропольской трассе близ Пятигорска, сообщает ГИБДД Ставропольского края в телеграм-канале. По данным ведомства, ДТП произошло около 16.30 на 3 километре автодороги "Обход города Пятигорска". "Водитель грузовой ГАЗели не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей- спортсменов на велосипедах", – сообщает ведомство.От полученных травм скончались трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Они являлись жителями Пятигорска. "Установлено, что дети находились на тренировке вместе с тренером, которая по неустановленным причинам двигалась впереди на автомобиле-сопровождении", – следует из сообщения ведомства в телеграм-канале.Глава Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что причины трагедии выясняются."Мы обязаны досконально разобраться, как выполнялись протоколы безопасности при перемещениях спортсменов, что привело к такой трагедии", – сообщает Владимиров в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230822/dtp-1891542407.html
https://ria.ru/20230821/dtp-1891396265.html
пятигорск
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пятигорск, ставропольский край, гибдд мвд рф, авто, владимир владимиров
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, ГИБДД МВД РФ, Авто, Владимир Владимиров
На Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП во время тренировки

На Ставрополье ГАЗель насмерть сбила детей-велосипедистов во время тренировки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 23 авг - РИА Новости. Трое детей на велосипедах погибли в результате наезда грузового автомобиля во время тренировки на ставропольской трассе близ Пятигорска, сообщает ГИБДД Ставропольского края в телеграм-канале.
По данным ведомства, ДТП произошло около 16.30 на 3 километре автодороги "Обход города Пятигорска".
«
"Водитель грузовой ГАЗели не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей- спортсменов на велосипедах", – сообщает ведомство.
От полученных травм скончались трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Они являлись жителями Пятигорска.
Последствия ДТП в Белогорском районе Республики Крым на автодороге Таврида в районе села Ароматное
В Крыму в ДТП на трассе "Таврида" пострадали четверо детей
22 августа, 16:14
«
"Установлено, что дети находились на тренировке вместе с тренером, которая по неустановленным причинам двигалась впереди на автомобиле-сопровождении", – следует из сообщения ведомства в телеграм-канале.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что причины трагедии выясняются.
«
"Мы обязаны досконально разобраться, как выполнялись протоколы безопасности при перемещениях спортсменов, что привело к такой трагедии", – сообщает Владимиров в телеграм-канале.
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Ростовской области четверо детей и четверо взрослых погибли в ДТП
21 августа, 21:19
 
ПроисшествияПятигорскСтавропольский крайГИБДД МВД РФАвтоВладимир Владимиров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала