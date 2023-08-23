https://ria.ru/20230823/deti-1891844053.html
На Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП во время тренировки
На Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП во время тренировки - РИА Новости, 23.08.2023
На Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП во время тренировки
Трое детей на велосипедах погибли в результате наезда грузового автомобиля во время тренировки на ставропольской трассе близ Пятигорска, сообщает ГИБДД... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:29
2023-08-23T20:29
2023-08-23T20:29
происшествия
пятигорск
ставропольский край
гибдд мвд рф
авто
владимир владимиров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
ПЯТИГОРСК, 23 авг - РИА Новости. Трое детей на велосипедах погибли в результате наезда грузового автомобиля во время тренировки на ставропольской трассе близ Пятигорска, сообщает ГИБДД Ставропольского края в телеграм-канале. По данным ведомства, ДТП произошло около 16.30 на 3 километре автодороги "Обход города Пятигорска". "Водитель грузовой ГАЗели не выдержал безопасную дистанцию и допустил наезд на двигавшуюся впереди группу детей- спортсменов на велосипедах", – сообщает ведомство.От полученных травм скончались трое детей в возрасте от 11 до 13 лет. Они являлись жителями Пятигорска. "Установлено, что дети находились на тренировке вместе с тренером, которая по неустановленным причинам двигалась впереди на автомобиле-сопровождении", – следует из сообщения ведомства в телеграм-канале.Глава Ставропольского края Владимир Владимиров выразил соболезнования семьям погибших и сообщил, что причины трагедии выясняются."Мы обязаны досконально разобраться, как выполнялись протоколы безопасности при перемещениях спортсменов, что привело к такой трагедии", – сообщает Владимиров в телеграм-канале.
https://ria.ru/20230822/dtp-1891542407.html
https://ria.ru/20230821/dtp-1891396265.html
пятигорск
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пятигорск, ставропольский край, гибдд мвд рф, авто, владимир владимиров
Происшествия, Пятигорск, Ставропольский край, ГИБДД МВД РФ, Авто, Владимир Владимиров
На Ставрополье трое детей на велосипедах погибли в ДТП во время тренировки
На Ставрополье ГАЗель насмерть сбила детей-велосипедистов во время тренировки