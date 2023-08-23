Дети из Донецка и Луганска отдохнут в оздоровительном лагере в Татарстане
Дети из Донецка и Луганска отдохнут в оздоровительном лагере в Татарстане
Государственный Совет Республики Татарстан. Архивное фото
КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Почти 160 детей из Донецка, Луганска и Рубежного приехали в среду в Татарстан, где отдохнут в оздоровительном лагере, сообщает министерство молодежи республики.
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"В Татарстан приехали 157 детей из Донецка, Луганска и Рубежного. Они отдохнут в оздоровительном лагере "Молодежный", который расположен в Высокогорском районе под Казанью", - говорится в сообщении.
Для ребят подготовлена насыщенная программа, разработанная минмолодежи совместно с объединением молодежных (подростковых) клубов по месту жительства "Подросток" и Казанским молодежным центром имени А. Гайдара.
Ежедневно в первой половине дня будут проводиться занятия по прикладному творчеству, спортивные мероприятия и соревнования. Специалисты будут проводить мастер-классы по ракетостроению, изготавливать модели самолетов с детьми и запускать их. Также дети сами смогут изготовить подставки для своих телефонов. Вожатский состав лагеря подготовил развлекательные мероприятия для детей, интеллектуальные квесты, творческие вечерние мероприятия, дискотеки.
Кроме мероприятий в лагере детей ждет обзорная экскурсия по Казани с пешей прогулкой по Кремлю, посещение Казанского зооботсада "Река Замбези" и занятия в бассейне. Для всех участников детских смен проводится индивидуальная и групповая работа с психологом.
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"В лагерях Татарстана был организован отдых для 490 детей из Лисичанска. Это первая группа детей из Рубежного. Для нас важно организовать качественный и безопасный отдых детей. Для этого приняты все меры.", - отметил замминистра по делам молодежи Татарстана Денис Лулаков.
В настоящее время Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской народной республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь.