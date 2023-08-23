https://ria.ru/20230823/deti-1891833898.html

Дети из Донецка и Луганска отдохнут в оздоровительном лагере в Татарстане

Дети из Донецка и Луганска отдохнут в оздоровительном лагере в Татарстане - РИА Новости, 23.08.2023

Дети из Донецка и Луганска отдохнут в оздоровительном лагере в Татарстане

Почти 160 детей из Донецка, Луганска и Рубежного приехали в среду в Татарстан, где отдохнут в оздоровительном лагере, сообщает министерство молодежи республики. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:22

2023-08-23T19:22

2023-08-23T19:22

республика татарстан

общество

рубежное

донецк

луганск

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 22 авг – РИА Новости. Почти 160 детей из Донецка, Луганска и Рубежного приехали в среду в Татарстан, где отдохнут в оздоровительном лагере, сообщает министерство молодежи республики. "В Татарстан приехали 157 детей из Донецка, Луганска и Рубежного. Они отдохнут в оздоровительном лагере "Молодежный", который расположен в Высокогорском районе под Казанью", - говорится в сообщении. Для ребят подготовлена насыщенная программа, разработанная минмолодежи совместно с объединением молодежных (подростковых) клубов по месту жительства "Подросток" и Казанским молодежным центром имени А. Гайдара. Ежедневно в первой половине дня будут проводиться занятия по прикладному творчеству, спортивные мероприятия и соревнования. Специалисты будут проводить мастер-классы по ракетостроению, изготавливать модели самолетов с детьми и запускать их. Также дети сами смогут изготовить подставки для своих телефонов. Вожатский состав лагеря подготовил развлекательные мероприятия для детей, интеллектуальные квесты, творческие вечерние мероприятия, дискотеки. Кроме мероприятий в лагере детей ждет обзорная экскурсия по Казани с пешей прогулкой по Кремлю, посещение Казанского зооботсада "Река Замбези" и занятия в бассейне. Для всех участников детских смен проводится индивидуальная и групповая работа с психологом. "В лагерях Татарстана был организован отдых для 490 детей из Лисичанска. Это первая группа детей из Рубежного. Для нас важно организовать качественный и безопасный отдых детей. Для этого приняты все меры.", - отметил замминистра по делам молодежи Татарстана Денис Лулаков. В настоящее время Татарстан шефствует над городами Лисичанск и Рубежное в Луганской народной республике. Соглашение о сотрудничестве между Татарстаном и Лисичанском было подписано в сентябре 2022 года, с Рубежным - в мае 2023 года. В подшефные города из Татарстана регулярно выезжают строители, врачи, другие специалисты, направляется различная гуманитарная помощь.

https://ria.ru/20230801/territorii-1887685600.html

https://ria.ru/20230713/turizm-1884083479.html

https://ria.ru/20230626/tatarstan-1880579080.html

рубежное

донецк

луганск

республика татарстан (татарстан)

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общество, рубежное, донецк, луганск, республика татарстан (татарстан)