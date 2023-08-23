https://ria.ru/20230823/derzhava-1891811789.html

Индия стала великой космической державой, считает эксперт

Индия стала великой космической державой, считает эксперт - РИА Новости, 23.08.2023

Индия стала великой космической державой, считает эксперт

Мягкая посадка автоматической станции на Луну сделала Индию великой космической державой, несмотря на то, что эта страна пока не отправляет людей в космос,... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T17:43

2023-08-23T17:43

2023-08-23T17:44

космос - риа наука

луна

игорь маринин

индия

ссср

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Мягкая посадка автоматической станции на Луну сделала Индию великой космической державой, несмотря на то, что эта страна пока не отправляет людей в космос, рассказал РИА Новости научный сотрудник московского Музея космонавтики Игорь Маринин. Ранее в среду Индия первой в мире успешно посадила космический аппарат на южном полюсе Луны. Автоматическая космическая станция "Чандраян-3" была запущена в космос 14 июля и вышла на лунную орбиту 5 августа. Спускаемый модуль "Викрам" отделился от станции 17 августа и ранее провел две операции по снижению своей орбиты перед посадкой. "Индия доказала, что тоже является великой космической державой, хоть пока у них пилотируемая программа ещё не работает. Тем не менее, они стали четвёртой страной, которая смогла совершить мягкую посадку на поверхность Луны", - сказал Маринин. Он подчеркнул, что индийские специалисты первыми в мире посадили свой космический аппарат вблизи южного полюса Луны. Это, по словам эксперта, технически намного сложнее, чем прилунение в приэкваториальных районах, которые ранее осуществляли СССР, США и Китай. Маринин напомнил, что "Чандраян-3" состояла из трёх элементов. Первый – перелётный (он же орбитальный или двигательный) модуль, который разогнал станцию до второй космической скорости и направил к Луне, а потом затормозил и осуществил переход на окололунную орбиту. После этого перелетный модуль остался на орбите Луны, а отделившийся от него посадочный аппарат "Викрам" сел на поверхность естественного спутника Земли. Посадка произошла точно в то время, которое индийские специалисты объявили несколько дней назад, подчеркнул эксперт. В ближайшее время "Викрам" должен передать первые изображения, а также с него сойдёт луноход, который и является третьим элементом миссии. "Орбитальный модуль будет продолжать работать на окололунной орбите от шести месяцев до года, передавать съёмки, анализировать атмосферу, микроатмосферу Луны, радиационную обстановку. Кроме того, он будет служить ретранслятором для информации, которая будет поступать с посадочной платформы и с лунохода", - добавил научный сотрудник Музея космонавтики. По его словам, на посадочной платформе и луноходе установлены несколько научных приборов, в том числе, устройство анализа грунта на луноходе. Однако главным достижением миссии Маринин всё же назвал именно посадку. В то же время, он напомнил, что в 2019 году аналогичная миссия "Чандраян-2" потерпела неудачу. Четыре года ушло на то, чтобы воспроизвести миссию, внеся изменения лишь в элементы, касающиеся её надёжности, подчеркнул он.

https://ria.ru/20230823/roskosmos-1891805191.html

https://ria.ru/20230821/missii-1891347482.html

https://ria.ru/20230821/roskosmos-1891348475.html

луна

индия

ссср

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космос - риа наука, луна, игорь маринин, индия, ссср