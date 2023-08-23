https://ria.ru/20230823/dardanelly-1891655251.html

Власти Турции полностью закрыли пролив Дарданеллы

Власти Турции полностью закрыли пролив Дарданеллы - РИА Новости, 23.08.2023

Власти Турции полностью закрыли пролив Дарданеллы

Основное шоссе, ведущее к провинции Чанаккале, на северо-западе Турции, где продолжаются лесные пожары, закрыто для движения, пролив Дарданеллы закрыт для... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T08:41

2023-08-23T08:41

2023-08-23T08:41

в мире

турция

дарданеллы

чанаккале (провинция)

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АНКАРА, 23 авг - РИА Новости. Основное шоссе, ведущее к провинции Чанаккале, на северо-западе Турции, где продолжаются лесные пожары, закрыто для движения, пролив Дарданеллы закрыт для движения судов с обеих сторон, эвакуирован 1251 житель региона, сообщил глава МВД страны Али Ерликая. Крупный лесной пожар, вспыхнувший на северо-западе Турции, в провинции Чанаккале, продолжается уже 11 часов, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, сообщил ранее Юмаклы. В операциях по тушению пожара участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, около 180 единиц наземной техники. "В качестве меры предосторожности шоссе Чанаккале-Чан было закрыто для движения гражданского автотранспорта, а пролив Дарданеллы был закрыт для морского транспорта с обеих сторон", - сообщил министр журналистам в среду. По его словам, согласно последней информации, 1251 человек эвакуирован из 9 районов.

https://ria.ru/20230823/pozhar-1891649165.html

https://ria.ru/20230822/gretsiya-1891533479.html

турция

дарданеллы

чанаккале (провинция)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, турция, дарданеллы, чанаккале (провинция)