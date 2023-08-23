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Власти Турции полностью закрыли пролив Дарданеллы - РИА Новости, 23.08.2023
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08:41 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/dardanelly-1891655251.html
Власти Турции полностью закрыли пролив Дарданеллы
Власти Турции полностью закрыли пролив Дарданеллы - РИА Новости, 23.08.2023
Власти Турции полностью закрыли пролив Дарданеллы
Основное шоссе, ведущее к провинции Чанаккале, на северо-западе Турции, где продолжаются лесные пожары, закрыто для движения, пролив Дарданеллы закрыт для... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:41
2023-08-23T08:41
в мире
турция
дарданеллы
чанаккале (провинция)
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АНКАРА, 23 авг - РИА Новости. Основное шоссе, ведущее к провинции Чанаккале, на северо-западе Турции, где продолжаются лесные пожары, закрыто для движения, пролив Дарданеллы закрыт для движения судов с обеих сторон, эвакуирован 1251 житель региона, сообщил глава МВД страны Али Ерликая. Крупный лесной пожар, вспыхнувший на северо-западе Турции, в провинции Чанаккале, продолжается уже 11 часов, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, сообщил ранее Юмаклы. В операциях по тушению пожара участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, около 180 единиц наземной техники. "В качестве меры предосторожности шоссе Чанаккале-Чан было закрыто для движения гражданского автотранспорта, а пролив Дарданеллы был закрыт для морского транспорта с обеих сторон", - сообщил министр журналистам в среду. По его словам, согласно последней информации, 1251 человек эвакуирован из 9 районов.
https://ria.ru/20230823/pozhar-1891649165.html
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дарданеллы
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Дарья Буймова
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в мире, турция, дарданеллы, чанаккале (провинция)
В мире, Турция, Дарданеллы, Чанаккале (провинция)
Власти Турции полностью закрыли пролив Дарданеллы

Пролив Дарданеллы закрыт для движения судов с обеих сторон из-за лесного пожара

© AP PhotoТушение пожара в Турции
Тушение пожара в Турции - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo
Тушение пожара в Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 23 авг - РИА Новости. Основное шоссе, ведущее к провинции Чанаккале, на северо-западе Турции, где продолжаются лесные пожары, закрыто для движения, пролив Дарданеллы закрыт для движения судов с обеих сторон, эвакуирован 1251 житель региона, сообщил глава МВД страны Али Ерликая.
Крупный лесной пожар, вспыхнувший на северо-западе Турции, в провинции Чанаккале, продолжается уже 11 часов, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, сообщил ранее Юмаклы. В операциях по тушению пожара участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, около 180 единиц наземной техники.
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"В качестве меры предосторожности шоссе Чанаккале-Чан было закрыто для движения гражданского автотранспорта, а пролив Дарданеллы был закрыт для морского транспорта с обеих сторон", - сообщил министр журналистам в среду.
По его словам, согласно последней информации, 1251 человек эвакуирован из 9 районов.
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