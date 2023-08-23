https://ria.ru/20230823/chartery-1891652874.html
Генконсул России рассказал о работе над запуском чартера на Шпицберген
Генконсул России рассказал о работе над запуском чартера на Шпицберген - РИА Новости, 23.08.2023
Генконсул России рассказал о работе над запуском чартера на Шпицберген
Трест "Арктикуголь" продолжает работу над запуском чартера из России на норвежский Шпицберген, сейчас идет поиск авиаперевозчика, заявил РИА Новости генконсул... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T08:18
2023-08-23T08:18
2023-08-23T10:22
шпицберген
россия
норвегия
ильдар неверов
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БАРЕНЦБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Трест "Арктикуголь" продолжает работу над запуском чартера из России на норвежский Шпицберген, сейчас идет поиск авиаперевозчика, заявил РИА Новости генконсул России на архипелаге Андрей Чемерило. "Вопрос по чартеру мы ставили год назад, есть ответ норвежской стороны, дана ссылка на законодательство, в котором инкорпорированы нормы, запрещающие воздушное сообщение с Россией, в том числе и чартерное", - сказал он. По словам Чемерило, Норвегия разъяснила возможности, в каких единичных случаях может быть сделано исключение. "Эта информация была доведена до руководства треста. Гендиректор "Арктикугля" Ильдар Неверов плотно работает над этим вопросом, сейчас компания находится в стадии поиска авиаперевозчика", - добавил генконсул. Он отметил, что авиасообщение экономически крайне важно для треста, и ранее оно существовало. Кроме того, запуск чартеров облегчит решение визовых вопросов, так как для посещения архипелага россиянам не нужна виза, сейчас же им приходится получать визы и добираться на Шпицберген через норвежские аэропорты. В июне Неверов в интервью РИА Новости заявлял, что чартерный рейс из России на Шпицберген могут запустить уже в августе-сентябре. Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата. Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год.
https://ria.ru/20220707/shpitsbergen-1800836336.html
https://ria.ru/20230615/shpitsbergen-1877991176.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шпицберген, россия, норвегия, ильдар неверов, новости - туризм
Шпицберген, Россия, Норвегия, Ильдар Неверов, Туризм, Новости - Туризм
Генконсул России рассказал о работе над запуском чартера на Шпицберген
Генконсул: "Арктикуголь" ищет перевозчика для запуска чартера на Шпицберген
БАРЕНЦБУРГ, 23 авг - РИА Новости. Трест "Арктикуголь" продолжает работу над запуском чартера из России на норвежский Шпицберген, сейчас идет поиск авиаперевозчика, заявил РИА Новости генконсул России на архипелаге Андрей Чемерило.
"Вопрос по чартеру мы ставили год назад, есть ответ норвежской стороны, дана ссылка на законодательство, в котором инкорпорированы нормы, запрещающие воздушное сообщение с Россией, в том числе и чартерное", - сказал он.
По словам Чемерило, Норвегия
разъяснила возможности, в каких единичных случаях может быть сделано исключение. "Эта информация была доведена до руководства треста. Гендиректор "Арктикугля" Ильдар Неверов
плотно работает над этим вопросом, сейчас компания находится в стадии поиска авиаперевозчика", - добавил генконсул.
Он отметил, что авиасообщение экономически крайне важно для треста, и ранее оно существовало. Кроме того, запуск чартеров облегчит решение визовых вопросов, так как для посещения архипелага россиянам не нужна виза, сейчас же им приходится получать визы и добираться на Шпицберген через норвежские аэропорты.
Норвегия поняла по-плохому: грузы пошли на Шпицберген
В июне Неверов в интервью РИА Новости заявлял, что чартерный рейс из России на Шпицберген могут запустить уже в августе-сентябре.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане
между 76-й и 80-й параллелями. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участниц Шпицбергенского трактата.
Россия работает на Шпицбергене более 90 лет, присутствие страны на архипелаге обеспечивает сейчас ФГУП "Арктикуголь". Трест был основан в 1931 году, добывает 120 тысяч тонн угля в год.
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