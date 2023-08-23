https://ria.ru/20230823/britaniya-1891639890.html

В Британии разразился скандал из-за украинских беженцев

В Британии разразился скандал из-за украинских беженцев - РИА Новости, 23.08.2023

В Британии разразился скандал из-за украинских беженцев

Жители прихода Лангтофт в английском Линкольншире "пришли в ярость" из-за покупки местными властями 12 домов для украинских и афганских беженцев, пишет Daily... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T03:55

2023-08-23T03:55

2023-08-23T03:55

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Жители прихода Лангтофт в английском Линкольншире "пришли в ярость" из-за покупки местными властями 12 домов для украинских и афганских беженцев, пишет Daily Mail.На приобретение недвижимости местный Совет потратил около 1,8 миллиона фунтов стерлингов (около 215 миллионов рублей), из-за чего жители выразили протест. Они считают, что власти должны отдавать приоритет местным жителям, которые ждут жилье от государства, а также тем, кому нужно улучшить жилищные условия.Местная жительница, 74-летняя Лиз Джарман, заявила Daily Mail, что живущим в Лангтофте "не дали ни одного шанса" купить дом в указанном комплексе. "Нас просто игнорируют. Не то чтобы я против беженцев – я их приветствую – но как Совет может это сделать?" – задалась вопросом она.По словам Джарман, в округе много местных жителей, которые испытывают трудности, есть и бывшие военные, которые "отдали бы все, что получить дом". Другой житель, пожелавший остаться неизвестным, сказал: "У нас есть люди, которые изо всех сил пытаются подняться по "жилищной лестнице", но, тем не менее, они находят место для беженцев", - пожаловался он.При этом ряд других жителей Лангтофта поприветствовал решение властей. Так, 44-летний Лиам Доддс заявил, что, "вероятно, это отчаявшиеся семьи, которые хотят передохнуть", а выделение дорогостоящего жилья – "это самое малое", что можно для них сделать.Британия облегчила визовый режим для украинцев на фоне военной спецоперации России на Украине. Визы по семейной схеме для украинских беженцев - бесплатные, выдаются на три года и позволяют жить в стране, работать, учиться и дают доступ к государственным фондам. Такие документы могут получить те, у кого есть родственники в Великобритании. Спонсорская схема предполагает, что беженцы могут приехать к тем, кто готов принять их в своем доме.

https://ria.ru/20230807/bezhenets-1888541231.html

https://ria.ru/20230811/bakteriya-1889595354.html

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в мире, линкольншир, россия, украина, великобритания