https://ria.ru/20230823/briks-1891831148.html

Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в БРИКС

Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023

Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в БРИКС

Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T19:00

2023-08-23T19:00

2023-08-23T19:00

в мире

белоруссия

сергей алейник

брикс

йоханнесбург

саудовская аравия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891829365_0:214:3070:1941_1920x0_80_0_0_dfde2946e0d2ca521049aea8aace9512.jpg

МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС. "В принципиальном плане все лидеры стран-членов БРИКС высказали политическую поддержку расширения членского состава организации. Сегодня те страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием в членство в организации", - сказал Алейник, видеокомментарий которого распространила пресс-служба белорусского МИД. Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что БРИКС стал самодостаточной международной организацией, которая способствует формированию более справедливого мирового порядка. Расширение БРИКС поможет нарастить как экономический, так и политический потенциал этой организации, считает дипломат. Он напомнил, что совокупный ВВП стран-членов БРИКС уже сегодня превышает аналогичный показатель стран-членов "большой семерки". Сегодня министр иностранных дел Белоруссии на полях саммита в Йоханнесбурге провел ряд двусторонних встреч, в том числе со своими коллегами из Саудовской Аравии и Экваториальной Гвинеи, министром международного сотрудничества ОАЭ, государственным министром экономической координации Анголы, а также с президентом Эритреи. "Все встречи прошли в очень конструктивной дружеской атмосфере", - подчеркнул Сергей Алейник, добавив, что акцент в ходе встреч был сделан на сотрудничестве в сфере АПК и обеспечении продовольственной безопасности в этих странах.

https://ria.ru/20230823/vstrecha-1891818652.html

https://ria.ru/20230823/briks-1891806930.html

белоруссия

йоханнесбург

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, белоруссия, сергей алейник, брикс, йоханнесбург, саудовская аравия