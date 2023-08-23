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Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023
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19:00 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/briks-1891831148.html
Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в БРИКС
Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в БРИКС - РИА Новости, 23.08.2023
Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в БРИКС
Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T19:00
2023-08-23T19:00
в мире
белоруссия
сергей алейник
брикс
йоханнесбург
саудовская аравия
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МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС. "В принципиальном плане все лидеры стран-членов БРИКС высказали политическую поддержку расширения членского состава организации. Сегодня те страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием в членство в организации", - сказал Алейник, видеокомментарий которого распространила пресс-служба белорусского МИД. Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что БРИКС стал самодостаточной международной организацией, которая способствует формированию более справедливого мирового порядка. Расширение БРИКС поможет нарастить как экономический, так и политический потенциал этой организации, считает дипломат. Он напомнил, что совокупный ВВП стран-членов БРИКС уже сегодня превышает аналогичный показатель стран-членов "большой семерки". Сегодня министр иностранных дел Белоруссии на полях саммита в Йоханнесбурге провел ряд двусторонних встреч, в том числе со своими коллегами из Саудовской Аравии и Экваториальной Гвинеи, министром международного сотрудничества ОАЭ, государственным министром экономической координации Анголы, а также с президентом Эритреи. "Все встречи прошли в очень конструктивной дружеской атмосфере", - подчеркнул Сергей Алейник, добавив, что акцент в ходе встреч был сделан на сотрудничестве в сфере АПК и обеспечении продовольственной безопасности в этих странах.
https://ria.ru/20230823/vstrecha-1891818652.html
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в мире, белоруссия, сергей алейник, брикс, йоханнесбург, саудовская аравия
В мире, Белоруссия, Сергей Алейник, БРИКС, Йоханнесбург, Саудовская Аравия
Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в БРИКС

Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в состав БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС.
«
"В принципиальном плане все лидеры стран-членов БРИКС высказали политическую поддержку расширения членского состава организации. Сегодня те страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием в членство в организации", - сказал Алейник, видеокомментарий которого распространила пресс-служба белорусского МИД.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар во время встречи на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге. 23 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что БРИКС стал самодостаточной международной организацией, которая способствует формированию более справедливого мирового порядка. Расширение БРИКС поможет нарастить как экономический, так и политический потенциал этой организации, считает дипломат. Он напомнил, что совокупный ВВП стран-членов БРИКС уже сегодня превышает аналогичный показатель стран-членов "большой семерки".
Сегодня министр иностранных дел Белоруссии на полях саммита в Йоханнесбурге провел ряд двусторонних встреч, в том числе со своими коллегами из Саудовской Аравии и Экваториальной Гвинеи, министром международного сотрудничества ОАЭ, государственным министром экономической координации Анголы, а также с президентом Эритреи. "Все встречи прошли в очень конструктивной дружеской атмосфере", - подчеркнул Сергей Алейник, добавив, что акцент в ходе встреч был сделан на сотрудничестве в сфере АПК и обеспечении продовольственной безопасности в этих странах.
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Страны БРИКС пришли к согласию по вопросу о расширении
Вчера, 17:28
 
В миреБелоруссияСергей АлейникБРИКСЙоханнесбургСаудовская Аравия
 
 
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