Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в БРИКС
Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в состав БРИКС
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
МИНСК, 23 авг – РИА Новости. Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации, заявил министр иностранных дел республики Сергей Алейник в Йоханнесбурге, где проходит саммит БРИКС.
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"В принципиальном плане все лидеры стран-членов БРИКС высказали политическую поддержку расширения членского состава организации. Сегодня те страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием в членство в организации", - сказал Алейник, видеокомментарий которого распространила пресс-служба белорусского МИД.
Глава белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что БРИКС стал самодостаточной международной организацией, которая способствует формированию более справедливого мирового порядка. Расширение БРИКС поможет нарастить как экономический, так и политический потенциал этой организации, считает дипломат. Он напомнил, что совокупный ВВП стран-членов БРИКС уже сегодня превышает аналогичный показатель стран-членов "большой семерки".
Сегодня министр иностранных дел Белоруссии на полях саммита в Йоханнесбурге провел ряд двусторонних встреч, в том числе со своими коллегами из Саудовской Аравии и Экваториальной Гвинеи, министром международного сотрудничества ОАЭ, государственным министром экономической координации Анголы, а также с президентом Эритреи. "Все встречи прошли в очень конструктивной дружеской атмосфере", - подчеркнул Сергей Алейник, добавив, что акцент в ходе встреч был сделан на сотрудничестве в сфере АПК и обеспечении продовольственной безопасности в этих странах.