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Расчетная единица БРИКС позволит снизить оборот доллара, заявил глава ЦСР - РИА Новости, 23.08.2023
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16:44 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/briks-1891793720.html
Расчетная единица БРИКС позволит снизить оборот доллара, заявил глава ЦСР
Расчетная единица БРИКС позволит снизить оборот доллара, заявил глава ЦСР - РИА Новости, 23.08.2023
Расчетная единица БРИКС позволит снизить оборот доллара, заявил глава ЦСР
Единая расчетная единица, возможность создания которой в качестве альтернативы доллару обсуждают страны БРИКС, должна позволить сократить использование... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:44
2023-08-23T16:44
экономика
китай
россия
борис копейкин
михаил федоров
антон силуанов
брикс
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости/Прайм. Единая расчетная единица, возможность создания которой в качестве альтернативы доллару обсуждают страны БРИКС, должна позволить сократить использование американской валюты, а не полностью отказаться от нее, заявил РИА Новости первый заместитель генерального директора "Центра стратегических разработок" (ЦСР) Борис Копейкин. Накануне министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару. Как считает Копейкин, создание независимой от западной инфраструктуры системы расчетов между крупнейшими экономиками БРИКС и использование общей расчетной единицы – это возможный способ снижения зависимости от доллара в международной торговле и финансах. "При этом не столь критично, будет ли такая единица привязана к некоей корзине валют, или будут использованы другие механизмы, например, через сырьевые бенчмарки. Важно обеспечить стабильность ее стоимости и широту использования, что должно помочь в перспективе избежать дисбалансов во взаимной торговле, которые, особенно на начальном этапе, могут стать определенной проблемой, учитывая большой текущий профицит Китая во внешней торговле и размеры его экономики по сравнению с другими странами", - добавляет эксперт. Тем не менее, он полагает, что при этом необходимо учитывать, что это работа на длительную перспективу, которая должна позволить "сократить использование, а не полностью отказаться от использования долларов, евро, фунтов и йен в тех ситуациях, когда это остается выгодным". Эксперта поддержал и резидент экспертного клуба ЦСР, основатель проекта "КачествоРешений.рф" Михаил Федоров. Он считает, что не стоит верить в быстрое внедрение расчетных единиц, альтернативных доллару, так как страны БРИКС слишком разные и экономически слабо связаны. По его словам, политически такой вариант возможен, и при достаточных усилиях и времени может появиться что-то вроде альтернативы SDR (специальные права заимствования). Федоров, добавил, что рисков при этом много. Так, помимо политики, основной риск - торговые дисбалансы между членами БРИКС. "Основная экономика - Китай. Скорее юань станет резервной валютой блока, чем что-то виртуальное. И даже в общей расчетной единице влияние Китая будет непропорционально велико", - считает эксперт.
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экономика, китай, россия, борис копейкин, михаил федоров, антон силуанов, брикс
Экономика, Китай, Россия, Борис Копейкин, Михаил Федоров, Антон Силуанов, БРИКС
Расчетная единица БРИКС позволит снизить оборот доллара, заявил глава ЦСР

Глава ЦСР: валюта БРИКС не позволит уйти от доллара, но снизит его оборот

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости/Прайм. Единая расчетная единица, возможность создания которой в качестве альтернативы доллару обсуждают страны БРИКС, должна позволить сократить использование американской валюты, а не полностью отказаться от нее, заявил РИА Новости первый заместитель генерального директора "Центра стратегических разработок" (ЦСР) Борис Копейкин.
Накануне министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны БРИКС обсуждают возможность создания единой расчетной единицы, которая будет альтернативой доллару.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время открытой пленарной сессии БРИКС - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Вчера, 13:12
Как считает Копейкин, создание независимой от западной инфраструктуры системы расчетов между крупнейшими экономиками БРИКС и использование общей расчетной единицы – это возможный способ снижения зависимости от доллара в международной торговле и финансах.
«
"При этом не столь критично, будет ли такая единица привязана к некоей корзине валют, или будут использованы другие механизмы, например, через сырьевые бенчмарки. Важно обеспечить стабильность ее стоимости и широту использования, что должно помочь в перспективе избежать дисбалансов во взаимной торговле, которые, особенно на начальном этапе, могут стать определенной проблемой, учитывая большой текущий профицит Китая во внешней торговле и размеры его экономики по сравнению с другими странами", - добавляет эксперт.
Тем не менее, он полагает, что при этом необходимо учитывать, что это работа на длительную перспективу, которая должна позволить "сократить использование, а не полностью отказаться от использования долларов, евро, фунтов и йен в тех ситуациях, когда это остается выгодным".
Эксперта поддержал и резидент экспертного клуба ЦСР, основатель проекта "КачествоРешений.рф" Михаил Федоров. Он считает, что не стоит верить в быстрое внедрение расчетных единиц, альтернативных доллару, так как страны БРИКС слишком разные и экономически слабо связаны.
По его словам, политически такой вариант возможен, и при достаточных усилиях и времени может появиться что-то вроде альтернативы SDR (специальные права заимствования). Федоров, добавил, что рисков при этом много. Так, помимо политики, основной риск - торговые дисбалансы между членами БРИКС. "Основная экономика - Китай. Скорее юань станет резервной валютой блока, чем что-то виртуальное. И даже в общей расчетной единице влияние Китая будет непропорционально велико", - считает эксперт.
Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Шерпа ЮАР в БРИКС заявил, что пока что рано говорить о валюте объединения
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ЭкономикаКитайРоссияБорис КопейкинМихаил ФедоровАнтон СилуановБРИКС
 
 
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