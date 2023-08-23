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БРИКС поможет. Путин рассказал, чем закончится СВО - РИА Новости, 23.08.2023
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16:28 23.08.2023 (обновлено: 16:48 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/briks-1891776783.html
БРИКС поможет. Путин рассказал, чем закончится СВО
БРИКС поможет. Путин рассказал, чем закончится СВО - РИА Новости, 23.08.2023
БРИКС поможет. Путин рассказал, чем закончится СВО
На второй день саммита в Йоханнесбурге обсуждали, помимо прочего, российско-украинский конфликт и в целом международную напряженность. Лидеры БРИКС призвали... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T16:28
2023-08-23T16:48
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
сирил рамафоса
нарендра моди
брикс
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. На второй день саммита в Йоханнесбурге обсуждали, помимо прочего, российско-украинский конфликт и в целом международную напряженность. Лидеры БРИКС призвали прекратить боевые действия и урегулировать кризис за столом переговоров. Президент России поддержал миротворческие усилия.Об УкраинеОткрывая очередной раунд обмена мнениями на высшем уровне, президент ЮАР Сирил Рамафоса напомнил: задача организации — продвигать интересы Глобального Юга. Экономическое развитие невозможно без мира и стабильности. В случае конфликтов надо следовать уставу ООН.Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что в мире развернулось политическое соревнование. Из-за этого возникает неопределенность, угрожающая всему человечеству. Совбез ООН оказался неспособным урегулировать российско-украинский конфликт, поэтому можно попробовать решить проблему на базе БРИКС."Все больше государств взаимодействуют с Москвой и Киевом, чтобы примирить их. Эти усилия нельзя недооценивать. Нужно покончить с ежедневными смертями людей. &lt;…&gt; Жители Сирии, Ливии, Палестины заслуживают того, чтобы жить в мире. Недопустимо, чтобы военные бюджеты достигли двух триллионов долларов, а люди страдали от голода. Задача БРИКС — работать как сила взаимопонимания и сотрудничества", — подчеркнул он.Владимир Путин тоже затронул эту тему. Москва всегда выступала за уважение прав народов на собственную модель развития, но некоторые страны пропагандируют свою исключительность и проводят политику неоколониализма, объяснил он. Их стремление сохранить гегемонию обернулось тяжелым кризисом на Украине.Так, Запад поддержал госпереворот в Киеве, а когда часть населения выступила против, новые власти приступили к их истреблению. "Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе. Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами", — сказал президент.Рамафоса согласился, что нужны переговоры. БРИКС будет работать в этом направлении.О цивилизациях"Мир переживает переформатирование. Страны БРИКС не должны забывать о нашей цели: единение, общая ответственность, чтобы увеличивать позитивную энергию в мире. Развитие — это право всех стран, а не нескольких избранных", — заявил лидер КНР Си Цзиньпин.История человечества не остановится на какой-то конкретной цивилизации или системе, продолжил он. Поэтому нужно выступать за мирное сосуществование и гармонию между цивилизациями. Однако пока сохраняется мышление времен холодной войны.Си призвал развивать торговлю между странами БРИКС, прокладывать новые логистические цепочки. Путин поддержал его, напомнив о трансконтинентальной магистрали "Север — Юг". По мнению президента, пришло время учредить в рамках БРИКС профильную комиссию по развитию логистики.Нарендра Моди указал, что партнеры по БРИКС успели многого добиться. Например, создали Новый банк развития и совместный центр по исследованию вакцин, углубили культурный обмен. "Нужен консорциум по исследованию космоса. Наша работа пойдет на пользу всему человечеству", — сказал премьер-министр Индии.Рамафоса согласился с тем, что менталитет холодной войны создает большие сложности. "Мы должны оставаться на стороне мира", — подчеркнул президент ЮАР. В частности, это значит, что модернизация, которой займутся в БРИКС, не должна превращаться в противостояние с кем бы то ни было.Гордиев узелГенеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что предлагаемый БРИКС дипломатический путь разрешения конфликта на Украине возможен только после победы России на поле боя, так как Киев не идет на компромисс. "Остановить противостояние просто политическим решением — это обречь его на загнивание и появление опасных метастазов. Как это произошло со вторым Минским соглашением, — напомнил он в беседе с РИА Новости. — В результате мы получили масштабный конфликт в центре Европы".Быть "за все хорошее против всего плохого" — замечательно, добавил Мухин, но проблема в том, что западные страны довели ситуацию до той точки, когда необходимо уже полное оздоровление всей системы международных отношений. "Надо разрубить гордиев узел. В данном случае — одержав победу на фронте. Чем Россия сейчас и занимается", — заключил аналитик.Политолог Сергей Марков полагает, что на украинском треке БРИКС может не только демонстрировать общую волю к дипломатическому урегулированию, но и выработать более конкретную позицию. "Необходимо открыто обозначить, что суверенного государства Украина не существует, — рассуждает эксперт. — Это территория, оккупированная США и враждебная многим странам БРИКС. Там жесточайший неоколониальный режим, который Белый дом хотел бы установить и в других государствах".По мнению Маркова, попытки выступить в роли посредников в переговорах Москвы и Киева лишены смысла. Украинского правительства как самостоятельной силы просто нет: это лишь подконтрольная креатура Вашингтона. Страны БРИКС могли бы в качестве минимальной меры стать посредниками между США и Россией.Массовый интерес к БРИКС свидетельствует о росте влияния объединения, отмечает политолог: "Главный смысл в том, что в этих рамках страны получают суверенитет и его поддержку от партнеров. Это особенно актуально в условиях кризиса международных организаций, многие из которые просто не функционируют".При этом перед членами "Пятерки" стоит сразу несколько задач. С одной стороны, не пустить при расширении в свои ряды откровенно проамериканских игроков. С другой — избежать превращения организации в антиамериканскую силу, чтобы не допустить нового витка эскалации. Кроме того, государства, стоявшие у истоков БРИКС, очевидно, хотели бы закрепить за собой некоторые преимущества по сравнению с потенциальными "новобранцами".
https://ria.ru/20230822/briks-1891612184.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, сирил рамафоса, нарендра моди, брикс, политика
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Нарендра Моди, БРИКС, Политика

БРИКС поможет. Путин рассказал, чем закончится СВО

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Владимир Путин
 Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. На второй день саммита в Йоханнесбурге обсуждали, помимо прочего, российско-украинский конфликт и в целом международную напряженность. Лидеры БРИКС призвали прекратить боевые действия и урегулировать кризис за столом переговоров. Президент России поддержал миротворческие усилия.

Об Украине

Открывая очередной раунд обмена мнениями на высшем уровне, президент ЮАР Сирил Рамафоса напомнил: задача организации — продвигать интересы Глобального Юга. Экономическое развитие невозможно без мира и стабильности. В случае конфликтов надо следовать уставу ООН.
© AFP 2023 / MARCO LONGARIПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса общается с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время саммита БРИКС 2023 года в Конференц-центре Сэндтон в Йоханнесбурге
Президент ЮАР Сирил Рамафоса общается с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время саммита БРИКС 2023 года в Конференц-центре Сэндтон в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AFP 2023 / MARCO LONGARI
Президент ЮАР Сирил Рамафоса общается с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой во время саммита БРИКС 2023 года в Конференц-центре Сэндтон в Йоханнесбурге
Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что в мире развернулось политическое соревнование. Из-за этого возникает неопределенность, угрожающая всему человечеству. Совбез ООН оказался неспособным урегулировать российско-украинский конфликт, поэтому можно попробовать решить проблему на базе БРИКС.
"Все больше государств взаимодействуют с Москвой и Киевом, чтобы примирить их. Эти усилия нельзя недооценивать. Нужно покончить с ежедневными смертями людей. <…> Жители Сирии, Ливии, Палестины заслуживают того, чтобы жить в мире. Недопустимо, чтобы военные бюджеты достигли двух триллионов долларов, а люди страдали от голода. Задача БРИКС — работать как сила взаимопонимания и сотрудничества", — подчеркнул он.
Владимир Путин тоже затронул эту тему. Москва всегда выступала за уважение прав народов на собственную модель развития, но некоторые страны пропагандируют свою исключительность и проводят политику неоколониализма, объяснил он. Их стремление сохранить гегемонию обернулось тяжелым кризисом на Украине.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТрансляция выступления президента России Владимира Путина в XV саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеоконференции
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина в XV саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Трансляция выступления президента России Владимира Путина в XV саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеоконференции
Так, Запад поддержал госпереворот в Киеве, а когда часть населения выступила против, новые власти приступили к их истреблению. "Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе. Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами", — сказал президент.
Рамафоса согласился, что нужны переговоры. БРИКС будет работать в этом направлении.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
"БРИКС не против Запада". В ЮАР рассказали о будущем организации
22 августа, 21:58

О цивилизациях

"Мир переживает переформатирование. Страны БРИКС не должны забывать о нашей цели: единение, общая ответственность, чтобы увеличивать позитивную энергию в мире. Развитие — это право всех стран, а не нескольких избранных", — заявил лидер КНР Си Цзиньпин.
История человечества не остановится на какой-то конкретной цивилизации или системе, продолжил он. Поэтому нужно выступать за мирное сосуществование и гармонию между цивилизациями. Однако пока сохраняется мышление времен холодной войны.
© AP Photo / Themba HadebeПредседатель КНР Си Цзиньпин получает орден Южной Африки от президента Сирила Рамафосы в "Юнион Билдинг" в Претории, ЮАР
Председатель КНР Си Цзиньпин получает орден Южной Африки от президента Сирила Рамафосы в Юнион Билдинг в Претории, ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Themba Hadebe
Председатель КНР Си Цзиньпин получает орден Южной Африки от президента Сирила Рамафосы в "Юнион Билдинг" в Претории, ЮАР
Си призвал развивать торговлю между странами БРИКС, прокладывать новые логистические цепочки. Путин поддержал его, напомнив о трансконтинентальной магистрали "Север — Юг". По мнению президента, пришло время учредить в рамках БРИКС профильную комиссию по развитию логистики.
Нарендра Моди указал, что партнеры по БРИКС успели многого добиться. Например, создали Новый банк развития и совместный центр по исследованию вакцин, углубили культурный обмен. "Нужен консорциум по исследованию космоса. Наша работа пойдет на пользу всему человечеству", — сказал премьер-министр Индии.
Рамафоса согласился с тем, что менталитет холодной войны создает большие сложности. "Мы должны оставаться на стороне мира", — подчеркнул президент ЮАР. В частности, это значит, что модернизация, которой займутся в БРИКС, не должна превращаться в противостояние с кем бы то ни было.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Договор последней надежды. Украину поставили перед страшным фактом
22 августа, 08:00

Гордиев узел

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что предлагаемый БРИКС дипломатический путь разрешения конфликта на Украине возможен только после победы России на поле боя, так как Киев не идет на компромисс. "Остановить противостояние просто политическим решением — это обречь его на загнивание и появление опасных метастазов. Как это произошло со вторым Минским соглашением, — напомнил он в беседе с РИА Новости. — В результате мы получили масштабный конфликт в центре Европы".
Быть "за все хорошее против всего плохого" — замечательно, добавил Мухин, но проблема в том, что западные страны довели ситуацию до той точки, когда необходимо уже полное оздоровление всей системы международных отношений. "Надо разрубить гордиев узел. В данном случае — одержав победу на фронте. Чем Россия сейчас и занимается", — заключил аналитик.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Политолог Сергей Марков полагает, что на украинском треке БРИКС может не только демонстрировать общую волю к дипломатическому урегулированию, но и выработать более конкретную позицию. "Необходимо открыто обозначить, что суверенного государства Украина не существует, — рассуждает эксперт. — Это территория, оккупированная США и враждебная многим странам БРИКС. Там жесточайший неоколониальный режим, который Белый дом хотел бы установить и в других государствах".
По мнению Маркова, попытки выступить в роли посредников в переговорах Москвы и Киева лишены смысла. Украинского правительства как самостоятельной силы просто нет: это лишь подконтрольная креатура Вашингтона. Страны БРИКС могли бы в качестве минимальной меры стать посредниками между США и Россией.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчастники бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР
Участники бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Участники бизнес-форума саммита БРИКС в ЮАР
Массовый интерес к БРИКС свидетельствует о росте влияния объединения, отмечает политолог: "Главный смысл в том, что в этих рамках страны получают суверенитет и его поддержку от партнеров. Это особенно актуально в условиях кризиса международных организаций, многие из которые просто не функционируют".
При этом перед членами "Пятерки" стоит сразу несколько задач. С одной стороны, не пустить при расширении в свои ряды откровенно проамериканских игроков. С другой — избежать превращения организации в антиамериканскую силу, чтобы не допустить нового витка эскалации. Кроме того, государства, стоявшие у истоков БРИКС, очевидно, хотели бы закрепить за собой некоторые преимущества по сравнению с потенциальными "новобранцами".
 
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