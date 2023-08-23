https://ria.ru/20230823/briks-1891776783.html

БРИКС поможет. Путин рассказал, чем закончится СВО

БРИКС поможет. Путин рассказал, чем закончится СВО - РИА Новости, 23.08.2023

БРИКС поможет. Путин рассказал, чем закончится СВО

На второй день саммита в Йоханнесбурге обсуждали, помимо прочего, российско-украинский конфликт и в целом международную напряженность. Лидеры БРИКС призвали... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T16:28

2023-08-23T16:28

2023-08-23T16:48

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Михаил Катков, Ренат Абдуллин. На второй день саммита в Йоханнесбурге обсуждали, помимо прочего, российско-украинский конфликт и в целом международную напряженность. Лидеры БРИКС призвали прекратить боевые действия и урегулировать кризис за столом переговоров. Президент России поддержал миротворческие усилия.Об УкраинеОткрывая очередной раунд обмена мнениями на высшем уровне, президент ЮАР Сирил Рамафоса напомнил: задача организации — продвигать интересы Глобального Юга. Экономическое развитие невозможно без мира и стабильности. В случае конфликтов надо следовать уставу ООН.Глава Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отметил, что в мире развернулось политическое соревнование. Из-за этого возникает неопределенность, угрожающая всему человечеству. Совбез ООН оказался неспособным урегулировать российско-украинский конфликт, поэтому можно попробовать решить проблему на базе БРИКС."Все больше государств взаимодействуют с Москвой и Киевом, чтобы примирить их. Эти усилия нельзя недооценивать. Нужно покончить с ежедневными смертями людей. <…> Жители Сирии, Ливии, Палестины заслуживают того, чтобы жить в мире. Недопустимо, чтобы военные бюджеты достигли двух триллионов долларов, а люди страдали от голода. Задача БРИКС — работать как сила взаимопонимания и сотрудничества", — подчеркнул он.Владимир Путин тоже затронул эту тему. Москва всегда выступала за уважение прав народов на собственную модель развития, но некоторые страны пропагандируют свою исключительность и проводят политику неоколониализма, объяснил он. Их стремление сохранить гегемонию обернулось тяжелым кризисом на Украине.Так, Запад поддержал госпереворот в Киеве, а когда часть населения выступила против, новые власти приступили к их истреблению. "Наши действия на Украине продиктованы только одним — положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе. Мы благодарны нашим коллегам по БРИКС, которые принимают действенное участие в попытках прекратить эту ситуацию и добиться справедливого урегулирования мирными средствами", — сказал президент.Рамафоса согласился, что нужны переговоры. БРИКС будет работать в этом направлении.О цивилизациях"Мир переживает переформатирование. Страны БРИКС не должны забывать о нашей цели: единение, общая ответственность, чтобы увеличивать позитивную энергию в мире. Развитие — это право всех стран, а не нескольких избранных", — заявил лидер КНР Си Цзиньпин.История человечества не остановится на какой-то конкретной цивилизации или системе, продолжил он. Поэтому нужно выступать за мирное сосуществование и гармонию между цивилизациями. Однако пока сохраняется мышление времен холодной войны.Си призвал развивать торговлю между странами БРИКС, прокладывать новые логистические цепочки. Путин поддержал его, напомнив о трансконтинентальной магистрали "Север — Юг". По мнению президента, пришло время учредить в рамках БРИКС профильную комиссию по развитию логистики.Нарендра Моди указал, что партнеры по БРИКС успели многого добиться. Например, создали Новый банк развития и совместный центр по исследованию вакцин, углубили культурный обмен. "Нужен консорциум по исследованию космоса. Наша работа пойдет на пользу всему человечеству", — сказал премьер-министр Индии.Рамафоса согласился с тем, что менталитет холодной войны создает большие сложности. "Мы должны оставаться на стороне мира", — подчеркнул президент ЮАР. В частности, это значит, что модернизация, которой займутся в БРИКС, не должна превращаться в противостояние с кем бы то ни было.Гордиев узелГенеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что предлагаемый БРИКС дипломатический путь разрешения конфликта на Украине возможен только после победы России на поле боя, так как Киев не идет на компромисс. "Остановить противостояние просто политическим решением — это обречь его на загнивание и появление опасных метастазов. Как это произошло со вторым Минским соглашением, — напомнил он в беседе с РИА Новости. — В результате мы получили масштабный конфликт в центре Европы".Быть "за все хорошее против всего плохого" — замечательно, добавил Мухин, но проблема в том, что западные страны довели ситуацию до той точки, когда необходимо уже полное оздоровление всей системы международных отношений. "Надо разрубить гордиев узел. В данном случае — одержав победу на фронте. Чем Россия сейчас и занимается", — заключил аналитик.Политолог Сергей Марков полагает, что на украинском треке БРИКС может не только демонстрировать общую волю к дипломатическому урегулированию, но и выработать более конкретную позицию. "Необходимо открыто обозначить, что суверенного государства Украина не существует, — рассуждает эксперт. — Это территория, оккупированная США и враждебная многим странам БРИКС. Там жесточайший неоколониальный режим, который Белый дом хотел бы установить и в других государствах".По мнению Маркова, попытки выступить в роли посредников в переговорах Москвы и Киева лишены смысла. Украинского правительства как самостоятельной силы просто нет: это лишь подконтрольная креатура Вашингтона. Страны БРИКС могли бы в качестве минимальной меры стать посредниками между США и Россией.Массовый интерес к БРИКС свидетельствует о росте влияния объединения, отмечает политолог: "Главный смысл в том, что в этих рамках страны получают суверенитет и его поддержку от партнеров. Это особенно актуально в условиях кризиса международных организаций, многие из которые просто не функционируют".При этом перед членами "Пятерки" стоит сразу несколько задач. С одной стороны, не пустить при расширении в свои ряды откровенно проамериканских игроков. С другой — избежать превращения организации в антиамериканскую силу, чтобы не допустить нового витка эскалации. Кроме того, государства, стоявшие у истоков БРИКС, очевидно, хотели бы закрепить за собой некоторые преимущества по сравнению с потенциальными "новобранцами".

https://ria.ru/20230822/briks-1891612184.html

https://ria.ru/20230822/ukraina-1891323445.html

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