https://ria.ru/20230823/briks-1891739948.html

Россия поддержит проведение встречи БРИКС по делам женщин, заявил Путин

Россия поддержит проведение встречи БРИКС по делам женщин, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023

Россия поддержит проведение встречи БРИКС по делам женщин, заявил Путин

Россия поддерживает проведение отдельной министерской встречи в рамках БРИКС по делам женщин, роль которых в экономической и политической жизни стран должна... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T13:30

2023-08-23T13:30

2023-08-23T13:30

россия

владимир путин

брикс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия поддерживает проведение отдельной министерской встречи в рамках БРИКС по делам женщин, роль которых в экономической и политической жизни стран должна расширяться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Всецело поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна несомненно расширяться", - сказал он, выступая на саммите.

https://ria.ru/20230822/briks-1891612184.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, брикс