https://ria.ru/20230823/briks-1891739948.html
Россия поддержит проведение встречи БРИКС по делам женщин, заявил Путин
Россия поддержит проведение встречи БРИКС по делам женщин, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023
Россия поддержит проведение встречи БРИКС по делам женщин, заявил Путин
Россия поддерживает проведение отдельной министерской встречи в рамках БРИКС по делам женщин, роль которых в экономической и политической жизни стран должна... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T13:30
2023-08-23T13:30
2023-08-23T13:30
россия
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия поддерживает проведение отдельной министерской встречи в рамках БРИКС по делам женщин, роль которых в экономической и политической жизни стран должна расширяться, заявил президент РФ Владимир Путин. "Всецело поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна несомненно расширяться", - сказал он, выступая на саммите.
https://ria.ru/20230822/briks-1891612184.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, брикс
Россия, Владимир Путин, БРИКС
Россия поддержит проведение встречи БРИКС по делам женщин, заявил Путин
Путин: Россия поддержит проведение министерской встречи БРИКС по делам женщин
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Россия поддерживает проведение отдельной министерской встречи в рамках БРИКС по делам женщин, роль которых в экономической и политической жизни стран должна расширяться, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Всецело поддерживаем предложение южноафриканских коллег об организации отдельной министерской встречи по делам женщин, чья роль в политической, экономической и социальной жизни наших государств должна несомненно расширяться", - сказал он, выступая на саммите.
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