https://ria.ru/20230823/brigada-1891680387.html

Недавно введенная в бой 82-я бригада ВСУ уже теряет технику, пишут СМИ

Недавно введенная в бой 82-я бригада ВСУ уже теряет технику, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2023

Недавно введенная в бой 82-я бригада ВСУ уже теряет технику, пишут СМИ

Украинская 82-я бригада, недавно задействованная Киевом в контрнаступлении, "тут же начала терять технику" и лишилась по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:36

2023-08-23T10:36

2023-08-23T10:36

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинская 82-я бригада, недавно задействованная Киевом в контрнаступлении, "тут же начала терять технику" и лишилась по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker, пишет журнал Forbes. Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области. Украинское издание "Страна" в своем материале указывало, что о переброске 82-й бригады ВСУ на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и немецкое издание Bild. "Когда мощная бригада наконец вступила в бой с некоторыми из своих 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, она сразу же начала терять технику", - пишет издание. По данным Forbes, на текущей неделе бригада "списала" по меньшей мере две из двадцати машин M1132 - инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker. "Не ясно, что поразило M1132 и выжили ли экипажи. Вполне возможно, что машины стали жертвами тех же мин, которые пытались обезвредить их экипажи. Также возможно, что они попали под артиллерийский удар или были выявлены дронами. В любом случае, 82-я дивизия уже потеряла 10% своих разминирующих Stryker", - отмечает издание. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html

https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, украина