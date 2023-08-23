Рейтинг@Mail.ru
Недавно введенная в бой 82-я бригада ВСУ уже теряет технику, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/brigada-1891680387.html
Недавно введенная в бой 82-я бригада ВСУ уже теряет технику, пишут СМИ
Недавно введенная в бой 82-я бригада ВСУ уже теряет технику, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2023
Недавно введенная в бой 82-я бригада ВСУ уже теряет технику, пишут СМИ
Украинская 82-я бригада, недавно задействованная Киевом в контрнаступлении, "тут же начала терять технику" и лишилась по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T10:36
2023-08-23T10:36
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:99:2500:1505_1920x0_80_0_0_f34be9f13cf2b86fb64519a492cc581b.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинская 82-я бригада, недавно задействованная Киевом в контрнаступлении, "тут же начала терять технику" и лишилась по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker, пишет журнал Forbes. Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области. Украинское издание "Страна" в своем материале указывало, что о переброске 82-й бригады ВСУ на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и немецкое издание Bild. "Когда мощная бригада наконец вступила в бой с некоторыми из своих 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, она сразу же начала терять технику", - пишет издание. По данным Forbes, на текущей неделе бригада "списала" по меньшей мере две из двадцати машин M1132 - инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker. "Не ясно, что поразило M1132 и выжили ли экипажи. Вполне возможно, что машины стали жертвами тех же мин, которые пытались обезвредить их экипажи. Также возможно, что они попали под артиллерийский удар или были выявлены дронами. В любом случае, 82-я дивизия уже потеряла 10% своих разминирующих Stryker", - отмечает издание. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891581246.html
https://ria.ru/20230823/ukraina-1891485027.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331769_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_46caec9a969989d70dae41bfa308ee93.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Недавно введенная в бой 82-я бригада ВСУ уже теряет технику, пишут СМИ

Forbes: недавно введенная в бой Киевом 82-я бригада тут же начала терять технику

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Украинская 82-я бригада, недавно задействованная Киевом в контрнаступлении, "тут же начала терять технику" и лишилась по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker, пишет журнал Forbes.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская 82-я бригада подверглась авиаударам после публикации в СМИ информации о введении ее в бой в Запорожской области. Украинское издание "Страна" в своем материале указывало, что о переброске 82-й бригады ВСУ на участок в районе Работино изначально сообщили Forbes и немецкое издание Bild.
"Когда мощная бригада наконец вступила в бой с некоторыми из своих 14 танков Challenger 2, 40 боевых машин пехоты Marder и 90 колесных БМП Stryker, она сразу же начала терять технику", - пишет издание.
По данным Forbes, на текущей неделе бригада "списала" по меньшей мере две из двадцати машин M1132 - инженерно-саперного варианта колесной бронированной машины Stryker.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает во время пресс-конференции перед истребителем F-16 на авиабазе Королевских ВВС Дании Скридструп - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Украину спасут самолеты
Вчера, 08:00
"Не ясно, что поразило M1132 и выжили ли экипажи. Вполне возможно, что машины стали жертвами тех же мин, которые пытались обезвредить их экипажи. Также возможно, что они попали под артиллерийский удар или были выявлены дронами. В любом случае, 82-я дивизия уже потеряла 10% своих разминирующих Stryker", - отмечает издание.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь–июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Будет только хуже. Украина в ужасе от нового решения Зеленского
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала