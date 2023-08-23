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Все российские бойцы сражаются смело и решительно, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023
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20:50 23.08.2023 (обновлено: 21:03 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/boytsy-1891847822.html
Все российские бойцы сражаются смело и решительно, заявил Путин
Все российские бойцы сражаются смело и решительно, заявил Путин - РИА Новости, 23.08.2023
Все российские бойцы сражаются смело и решительно, заявил Путин
Все российские бойцы сражаются смело и решительно в ходе специальной военной операции на Украине, преданность родине объединяет всех ее участников, заявил... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:50
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владимир путин
украина
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Все российские бойцы сражаются смело и решительно в ходе специальной военной операции на Украине, преданность родине объединяет всех ее участников, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве."Вся тяжесть боев сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит прежде всего на наших солдатах, на тех, кто на передовой, на сержантах, взводных ротных, комбатах, на стрелках и саперах, разведчиках и связистах, на экипажах танков, боевых машин, на артиллеристах и летчиках. Все наши бойцы сражаются смело, решительно. Преданность родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции", - сказал Путин.
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владимир путин, украина, россия
Владимир Путин, Украина, Россия
Все российские бойцы сражаются смело и решительно, заявил Путин

Путин: все российские бойцы сражаются смело и решительно

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Все российские бойцы сражаются смело и решительно в ходе специальной военной операции на Украине, преданность родине объединяет всех ее участников, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве.
«
"Вся тяжесть боев сегодня, как и в годы Великой Отечественной войны, лежит прежде всего на наших солдатах, на тех, кто на передовой, на сержантах, взводных ротных, комбатах, на стрелках и саперах, разведчиках и связистах, на экипажах танков, боевых машин, на артиллеристах и летчиках. Все наши бойцы сражаются смело, решительно. Преданность родине, верность воинской присяге объединяют всех участников специальной военной операции", - сказал Путин.
Путин поздравил россиян с 80-летием победы в Курской битве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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