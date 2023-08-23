https://ria.ru/20230823/bosfor-1891667146.html
В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство
В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство - РИА Новости, 23.08.2023
В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство
Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направления из-за поломки двигателя у судна, сообщило турецкое управление береговой охраны в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:38
2023-08-23T09:38
2023-08-23T09:38
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направления из-за поломки двигателя у судна, сообщило турецкое управление береговой охраны в соцсети X ("икс", ранее Twitter). "Наш лоцман и буксиры KURTARMA 7 и 11 были немедленно направлены в район, где находился 244-метровый нефтеналивной танкер GUANYIN, у которого отказал двигатель у маяка Тюркели во время плавания из России в Китай. Движение судов (в Босфорском проливе) временно приостановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении службы. Телеканал NTV со ссылкой на очевидцев уточнил, что движение судов в Босфоре всё ещё приостановлено.
https://ria.ru/20230823/dardanelly-1891655251.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, босфор, россия, китай
В мире, Босфор, Россия, Китай
В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство
В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство в обоих направлениях