https://ria.ru/20230823/bosfor-1891667146.html

В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство

В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство - РИА Новости, 23.08.2023

В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство

Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направления из-за поломки двигателя у судна, сообщило турецкое управление береговой охраны в... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T09:38

2023-08-23T09:38

2023-08-23T09:38

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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направления из-за поломки двигателя у судна, сообщило турецкое управление береговой охраны в соцсети X ("икс", ранее Twitter). "Наш лоцман и буксиры KURTARMA 7 и 11 были немедленно направлены в район, где находился 244-метровый нефтеналивной танкер GUANYIN, у которого отказал двигатель у маяка Тюркели во время плавания из России в Китай. Движение судов (в Босфорском проливе) временно приостановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении службы. Телеканал NTV со ссылкой на очевидцев уточнил, что движение судов в Босфоре всё ещё приостановлено.

https://ria.ru/20230823/dardanelly-1891655251.html

босфор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, босфор, россия, китай