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В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство - РИА Новости, 23.08.2023
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09:38 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/bosfor-1891667146.html
В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство
В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство - РИА Новости, 23.08.2023
В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство
Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направления из-за поломки двигателя у судна, сообщило турецкое управление береговой охраны в... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T09:38
2023-08-23T09:38
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направления из-за поломки двигателя у судна, сообщило турецкое управление береговой охраны в соцсети X ("икс", ранее Twitter). "Наш лоцман и буксиры KURTARMA 7 и 11 были немедленно направлены в район, где находился 244-метровый нефтеналивной танкер GUANYIN, у которого отказал двигатель у маяка Тюркели во время плавания из России в Китай. Движение судов (в Босфорском проливе) временно приостановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении службы. Телеканал NTV со ссылкой на очевидцев уточнил, что движение судов в Босфоре всё ещё приостановлено.
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в мире, босфор, россия, китай
В мире, Босфор, Россия, Китай
В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство

В Босфоре из-за поломки судна приостановили судоходство в обоих направлениях

© AP Photo / Khalil HamraГрузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовое судно в ожидании доступа к проливу Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 23 авг – РИА Новости. Судоходство в Босфорском проливе временно приостановлено в обоих направления из-за поломки двигателя у судна, сообщило турецкое управление береговой охраны в соцсети X ("икс", ранее Twitter).
"Наш лоцман и буксиры KURTARMA 7 и 11 были немедленно направлены в район, где находился 244-метровый нефтеналивной танкер GUANYIN, у которого отказал двигатель у маяка Тюркели во время плавания из России в Китай. Движение судов (в Босфорском проливе) временно приостановлено в обоих направлениях", - говорится в сообщении службы.
Телеканал NTV со ссылкой на очевидцев уточнил, что движение судов в Босфоре всё ещё приостановлено.
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