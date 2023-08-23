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Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за нештатной ситуации - РИА Новости, 23.08.2023
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:11 23.08.2023 (обновлено: 12:14 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/boing-1891708808.html
Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за нештатной ситуации
Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за нештатной ситуации - РИА Новости, 23.08.2023
Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за нештатной ситуации
Пассажирский Boing 737, вылетевший в Сочи, возвращается в аэропорт "Шереметьево" из-за неисправности в системе кондиционирования, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:11
2023-08-23T12:14
туризм
шереметьево (аэропорт)
boeing 737
сочи
москва
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пассажирский Boing 737, вылетевший в Сочи, возвращается в аэропорт "Шереметьево" из-за неисправности в системе кондиционирования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Boing 737 сообщением Москва – Сочи возвращается в "Шереметьево", предварительно, из-за неисправности в системе кондиционирования. Посадка с минуты на минуту", - сказал собеседник агентства.
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шереметьево (аэропорт), boeing 737, сочи, москва
Туризм, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737, Сочи, Москва
Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за нештатной ситуации

Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за поломки системы кондиционирования

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пассажирский Boing 737, вылетевший в Сочи, возвращается в аэропорт "Шереметьево" из-за неисправности в системе кондиционирования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Boing 737 сообщением Москва – Сочи возвращается в "Шереметьево", предварительно, из-за неисправности в системе кондиционирования. Посадка с минуты на минуту", - сказал собеседник агентства.
Боинг-737 авиакомпании Северный ветер, выкатившийся за пределы полосы и повредивший шасси в аэропорту Новокузнецка. Кадр видео
Boeing-737 повредил шасси при посадке в аэропорту Новокузнецка
22 августа, 10:32
 
ТуризмШереметьево (аэропорт)Boeing 737СочиМосква
 
 
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