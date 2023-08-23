https://ria.ru/20230823/boing-1891708808.html
Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за нештатной ситуации
Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за нештатной ситуации - РИА Новости, 23.08.2023
Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за нештатной ситуации
Пассажирский Boing 737, вылетевший в Сочи, возвращается в аэропорт "Шереметьево" из-за неисправности в системе кондиционирования, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:11
2023-08-23T12:11
2023-08-23T12:14
туризм
шереметьево (аэропорт)
boeing 737
сочи
москва
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пассажирский Boing 737, вылетевший в Сочи, возвращается в аэропорт "Шереметьево" из-за неисправности в системе кондиционирования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Boing 737 сообщением Москва – Сочи возвращается в "Шереметьево", предварительно, из-за неисправности в системе кондиционирования. Посадка с минуты на минуту", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230822/samolet-1891453107.html
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шереметьево (аэропорт), boeing 737, сочи, москва
Туризм, Шереметьево (аэропорт), Boeing 737, Сочи, Москва
Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за нештатной ситуации
Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за поломки системы кондиционирования