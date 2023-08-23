https://ria.ru/20230823/boing-1891708808.html

Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за нештатной ситуации

Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за нештатной ситуации - РИА Новости, 23.08.2023

Пассажирский самолет возвращается в Шереметьево из-за нештатной ситуации

Пассажирский Boing 737, вылетевший в Сочи, возвращается в аэропорт "Шереметьево" из-за неисправности в системе кондиционирования, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:11

2023-08-23T12:11

2023-08-23T12:14

туризм

шереметьево (аэропорт)

boeing 737

сочи

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пассажирский Boing 737, вылетевший в Сочи, возвращается в аэропорт "Шереметьево" из-за неисправности в системе кондиционирования, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Boing 737 сообщением Москва – Сочи возвращается в "Шереметьево", предварительно, из-за неисправности в системе кондиционирования. Посадка с минуты на минуту", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230822/samolet-1891453107.html

сочи

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

шереметьево (аэропорт), boeing 737, сочи, москва