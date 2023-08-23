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Российские военные начали получать заводские боеприпасы для коптеров - РИА Новости, 23.08.2023
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03:28 23.08.2023 (обновлено: 05:29 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/boepripasy-1891638695.html
Российские военные начали получать заводские боеприпасы для коптеров
Российские военные начали получать заводские боеприпасы для коптеров - РИА Новости, 23.08.2023
Российские военные начали получать заводские боеприпасы для коптеров
Российские войска на передовой начали получать боеприпасы, доработанные уже на заводах-изготовителях под применение с коммерческих коптеров, ранее бойцы... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T03:28
2023-08-23T05:29
россия
технологии
безопасность
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска на передовой начали получать боеприпасы, доработанные уже на заводах-изготовителях под применение с коммерческих коптеров, ранее бойцы адаптировали их в полевых условиях, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России."Начали приходит на фронт уже заводские боеприпасы. Начинаем потихоньку осваивать их и с ними работать. Надеемся, будет больше боеприпасов, больше разновидностей боеприпасов. Нужны и кумулятивные боеприпасы обязательно. Также занимаемся разработкой своего боеприпаса осколочного, фугасного. Делаем, сбрасываем - все работает", - сообщил инструктор по подготовке операторов коптеров с позывным "Змей". По его словам, коммерческие дроны, используемые на фронте, позволяют осуществлять бомбометание боеприпасами от подствольных гранатометов ВОГ-17, а также ручными гранатами массой до 800 граммов."Каждый боеприпас в виде ВОГ-17 дорабатывается, перебирается под задачу упасть на голову противнику. К нему приделывается хвостовик — хвостовое оперение для стабилизации в полете — и переделывается взрыватель под мгновенное срабатывание. Ф-1 по сути переделке не подлежит, просто надевается колпак, производится сброс", - пояснил "Змей".
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россия, технологии, безопасность
Россия, Технологии, Безопасность
Российские военные начали получать заводские боеприпасы для коптеров

Российские бойцы на передовой начали получать заводские боеприпасы для коптеров

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска на передовой начали получать боеприпасы, доработанные уже на заводах-изготовителях под применение с коммерческих коптеров, ранее бойцы адаптировали их в полевых условиях, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России.
«
"Начали приходит на фронт уже заводские боеприпасы. Начинаем потихоньку осваивать их и с ними работать. Надеемся, будет больше боеприпасов, больше разновидностей боеприпасов. Нужны и кумулятивные боеприпасы обязательно. Также занимаемся разработкой своего боеприпаса осколочного, фугасного. Делаем, сбрасываем - все работает", - сообщил инструктор по подготовке операторов коптеров с позывным "Змей".
По его словам, коммерческие дроны, используемые на фронте, позволяют осуществлять бомбометание боеприпасами от подствольных гранатометов ВОГ-17, а также ручными гранатами массой до 800 граммов.
"Каждый боеприпас в виде ВОГ-17 дорабатывается, перебирается под задачу упасть на голову противнику. К нему приделывается хвостовик — хвостовое оперение для стабилизации в полете — и переделывается взрыватель под мгновенное срабатывание. Ф-1 по сути переделке не подлежит, просто надевается колпак, производится сброс", - пояснил "Змей".
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