https://ria.ru/20230823/blagodarnost-1891848263.html
Путин поблагодарил участников СВО за службу
Путин поблагодарил участников СВО за службу - РИА Новости, 23.08.2023
Путин поблагодарил участников СВО за службу
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за службу и заявил, что гордится ими. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:52
2023-08-23T20:52
2023-08-23T21:49
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_3cd3099b18b90769fde5998b98ce3b5b.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за службу и заявил, что гордится ими.Глава государства в среду вечером приехал на торжественное мероприятие по случаю празднования 80-летия победы в Курской битве. Там он вручил госнаграды отличившимся в зоне спецоперации."Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим, благодарю вас за службу. Горжусь вами. Еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы на Курской дуге", - сказал Путин и покинул сцену.Зрители встали со своих мест и начали аплодировать президенту. Глава государства подошел к нескольким зрителям, которые пришли на концерт, чтобы их поприветствовать. Некоторые желали президенту сил, другие просили о совместном фото.
https://ria.ru/20230823/putin-1891849300.html
https://ria.ru/20230823/ekipazh-1891848582.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b2b2a999e1f74083641bc03fb250a578.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил участников СВО за службу
Путин поблагодарил участников СВО за службу, добавив, что гордится ими
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за службу и заявил, что гордится ими.
Глава государства в среду вечером приехал на торжественное мероприятие по случаю празднования 80-летия победы в Курской битве. Там он вручил госнаграды отличившимся в зоне спецоперации.
Путин заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить
«
"Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим, благодарю вас за службу. Горжусь вами. Еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы на Курской дуге", - сказал Путин и покинул сцену.
Зрители встали со своих мест и начали аплодировать президенту. Глава государства подошел к нескольким зрителям, которые пришли на концерт, чтобы их поприветствовать. Некоторые желали президенту сил, другие просили о совместном фото.
Путин отметил танковый экипаж, удостоенный госнаграды