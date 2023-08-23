https://ria.ru/20230823/blagodarnost-1891848263.html

Путин поблагодарил участников СВО за службу

Путин поблагодарил участников СВО за службу - РИА Новости, 23.08.2023

Путин поблагодарил участников СВО за службу

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за службу и заявил, что гордится ими. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T20:52

2023-08-23T20:52

2023-08-23T21:49

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за службу и заявил, что гордится ими.Глава государства в среду вечером приехал на торжественное мероприятие по случаю празднования 80-летия победы в Курской битве. Там он вручил госнаграды отличившимся в зоне спецоперации."Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим, благодарю вас за службу. Горжусь вами. Еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы на Курской дуге", - сказал Путин и покинул сцену.Зрители встали со своих мест и начали аплодировать президенту. Глава государства подошел к нескольким зрителям, которые пришли на концерт, чтобы их поприветствовать. Некоторые желали президенту сил, другие просили о совместном фото.

https://ria.ru/20230823/putin-1891849300.html

https://ria.ru/20230823/ekipazh-1891848582.html

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общество, россия, владимир путин