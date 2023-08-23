Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил участников СВО за службу - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:52 23.08.2023 (обновлено: 21:49 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/blagodarnost-1891848263.html
Путин поблагодарил участников СВО за службу
Путин поблагодарил участников СВО за службу - РИА Новости, 23.08.2023
Путин поблагодарил участников СВО за службу
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за службу и заявил, что гордится ими. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T20:52
2023-08-23T21:49
общество
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_3cd3099b18b90769fde5998b98ce3b5b.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за службу и заявил, что гордится ими.Глава государства в среду вечером приехал на торжественное мероприятие по случаю празднования 80-летия победы в Курской битве. Там он вручил госнаграды отличившимся в зоне спецоперации."Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим, благодарю вас за службу. Горжусь вами. Еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы на Курской дуге", - сказал Путин и покинул сцену.Зрители встали со своих мест и начали аплодировать президенту. Глава государства подошел к нескольким зрителям, которые пришли на концерт, чтобы их поприветствовать. Некоторые желали президенту сил, другие просили о совместном фото.
https://ria.ru/20230823/putin-1891849300.html
https://ria.ru/20230823/ekipazh-1891848582.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891717255_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_b2b2a999e1f74083641bc03fb250a578.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил участников СВО за службу

Путин поблагодарил участников СВО за службу, добавив, что гордится ими

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих за службу и заявил, что гордится ими.
Глава государства в среду вечером приехал на торжественное мероприятие по случаю празднования 80-летия победы в Курской битве. Там он вручил госнаграды отличившимся в зоне спецоперации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Путин заявил, что значение победы в Курской битве невозможно переоценить
Вчера, 20:59
«
"Дорогие товарищи, обращаюсь сейчас к нашим военнослужащим, благодарю вас за службу. Горжусь вами. Еще раз от всего сердца поздравляю всех граждан России с 80-летием Победы на Курской дуге", - сказал Путин и покинул сцену.
Зрители встали со своих мест и начали аплодировать президенту. Глава государства подошел к нескольким зрителям, которые пришли на концерт, чтобы их поприветствовать. Некоторые желали президенту сил, другие просили о совместном фото.
Путин награждает участников СВО на концерте в честь 80-летия победы в Курской битве - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Путин отметил танковый экипаж, удостоенный госнаграды
Вчера, 20:55
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала