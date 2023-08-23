В Москве к 2027 году создадут более 60 тысяч беспилотников
Более 60 тысяч БПЛА будет создано к 2027 году в столичном Федеральном центре БАС
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Федеральный центр беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево" к концу 2027 года выпустит свыше 60 тысяч единиц беспилотников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводятся на портале "Экономика Москвы".
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"Москва стала основным центром развития такой важной отрасли промышленности, как беспилотные авиационные системы. В прошлом году в индустриальном парке "Руднево" организовали Федеральный центр беспилотных летательных авиасистем, на базе которого объединяются российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ. Сегодня там работают 10 ведущих предприятий отрасли. Планируется, что к 2027 году в центре разработают и выпустят свыше 60 тысяч единиц техники", - сказал Ефимов.
На портале отмечается, что развитие Федерального центра БАС станет толчком к дальнейшему благоприятному становлению отрасли и снижению ее зависимости от импорта.
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"Площадь инфраструктуры Федерального центра БАС также расширяется, планируется, что к 2027 году она достигнет 500 тысяч квадратных метров. Так, предприятия открывают новые производственные площадки и увеличивают объемы производства", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, чьи слова приводят в сообщении.
На портале отмечается, что в этом году город уже подписал соглашения с 11 регионами, в рамках которых планируется развивать направление БПЛА, в частности проводить летные испытания.