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В Москве к 2027 году создадут более 60 тысяч беспилотников - РИА Новости, 23.08.2023
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15:25 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/bespilotniki-1891765517.html
В Москве к 2027 году создадут более 60 тысяч беспилотников
В Москве к 2027 году создадут более 60 тысяч беспилотников - РИА Новости, 23.08.2023
В Москве к 2027 году создадут более 60 тысяч беспилотников
Федеральный центр беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево" к концу 2027 года выпустит свыше 60 тысяч единиц беспилотников, сообщил... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:25
2023-08-23T15:25
экономика
технологии
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Федеральный центр беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево" к концу 2027 года выпустит свыше 60 тысяч единиц беспилотников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводятся на портале "Экономика Москвы".&quot;Москва стала основным центром развития такой важной отрасли промышленности, как беспилотные авиационные системы. В прошлом году в индустриальном парке &quot;Руднево&quot; организовали Федеральный центр беспилотных летательных авиасистем, на базе которого объединяются российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ. Сегодня там работают 10 ведущих предприятий отрасли. Планируется, что к 2027 году в центре разработают и выпустят свыше 60 тысяч единиц техники&quot;, - сказал Ефимов.На портале отмечается, что развитие Федерального центра БАС станет толчком к дальнейшему благоприятному становлению отрасли и снижению ее зависимости от импорта. "Площадь инфраструктуры Федерального центра БАС также расширяется, планируется, что к 2027 году она достигнет 500 тысяч квадратных метров. Так, предприятия открывают новые производственные площадки и увеличивают объемы производства", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, чьи слова приводят в сообщении. На портале отмечается, что в этом году город уже подписал соглашения с 11 регионами, в рамках которых планируется развивать направление БПЛА, в частности проводить летные испытания.
https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868310191.html
https://ria.ru/20230427/rudnevo-1868292645.html
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экономика, технологии, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский
Экономика, Технологии, Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский
В Москве к 2027 году создадут более 60 тысяч беспилотников

Более 60 тысяч БПЛА будет создано к 2027 году в столичном Федеральном центре БАС

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБеспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200
Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200 - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа БАС-200. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Федеральный центр беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево" к концу 2027 года выпустит свыше 60 тысяч единиц беспилотников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводятся на портале "Экономика Москвы".
«

"Москва стала основным центром развития такой важной отрасли промышленности, как беспилотные авиационные системы. В прошлом году в индустриальном парке "Руднево" организовали Федеральный центр беспилотных летательных авиасистем, на базе которого объединяются российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ. Сегодня там работают 10 ведущих предприятий отрасли. Планируется, что к 2027 году в центре разработают и выпустят свыше 60 тысяч единиц техники", - сказал Ефимов.

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На портале отмечается, что развитие Федерального центра БАС станет толчком к дальнейшему благоприятному становлению отрасли и снижению ее зависимости от импорта.
«
"Площадь инфраструктуры Федерального центра БАС также расширяется, планируется, что к 2027 году она достигнет 500 тысяч квадратных метров. Так, предприятия открывают новые производственные площадки и увеличивают объемы производства", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, чьи слова приводят в сообщении.
На портале отмечается, что в этом году город уже подписал соглашения с 11 регионами, в рамках которых планируется развивать направление БПЛА, в частности проводить летные испытания.
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