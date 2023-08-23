https://ria.ru/20230823/bespilotniki-1891765517.html

В Москве к 2027 году создадут более 60 тысяч беспилотников

В Москве к 2027 году создадут более 60 тысяч беспилотников - РИА Новости, 23.08.2023

В Москве к 2027 году создадут более 60 тысяч беспилотников

Федеральный центр беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево" к концу 2027 года выпустит свыше 60 тысяч единиц беспилотников, сообщил... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:25

2023-08-23T15:25

2023-08-23T15:25

экономика

технологии

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Федеральный центр беспилотных авиационных систем в индустриальном парке "Руднево" к концу 2027 года выпустит свыше 60 тысяч единиц беспилотников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, его слова приводятся на портале "Экономика Москвы"."Москва стала основным центром развития такой важной отрасли промышленности, как беспилотные авиационные системы. В прошлом году в индустриальном парке "Руднево" организовали Федеральный центр беспилотных летательных авиасистем, на базе которого объединяются российские разработчики и производители БПЛА и цифровых геоинформационных платформ. Сегодня там работают 10 ведущих предприятий отрасли. Планируется, что к 2027 году в центре разработают и выпустят свыше 60 тысяч единиц техники", - сказал Ефимов.На портале отмечается, что развитие Федерального центра БАС станет толчком к дальнейшему благоприятному становлению отрасли и снижению ее зависимости от импорта. "Площадь инфраструктуры Федерального центра БАС также расширяется, планируется, что к 2027 году она достигнет 500 тысяч квадратных метров. Так, предприятия открывают новые производственные площадки и увеличивают объемы производства", - рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, чьи слова приводят в сообщении. На портале отмечается, что в этом году город уже подписал соглашения с 11 регионами, в рамках которых планируется развивать направление БПЛА, в частности проводить летные испытания.

https://ria.ru/20230428/bespilotniki-1868310191.html

https://ria.ru/20230427/rudnevo-1868292645.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, москва, владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский