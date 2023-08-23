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Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:22 23.08.2023 (обновлено: 15:25 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/bespilotniki-1891750873.html
Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.08.2023
Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T14:22
2023-08-23T15:25
специальная военная операция на украине
в мире
технологии
россия
мирный
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. &quot;Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Приволье, Макеевка Луганской народной республики, Берестовое, Курдюмовка Донецкой народной республики, Чистополье, Любимовка, Мирное и Инженерное Запорожской области&quot;, - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 5970 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11457 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6011 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12390 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, технологии, россия, мирный
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Россия, Мирный
Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО за сутки сбили 18 украинских дронов и один снаряд РСЗО HIMARS

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота ПВО ВС России в зоне спецоперации
Работа ПВО ВС России в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Работа ПВО ВС России в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
«

"Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Приволье, Макеевка Луганской народной республики, Берестовое, Курдюмовка Донецкой народной республики, Чистополье, Любимовка, Мирное и Инженерное Запорожской области", - говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 5970 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11457 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6011 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12390 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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