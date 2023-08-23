https://ria.ru/20230823/bespilotniki-1891750873.html

Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников - РИА Новости, 23.08.2023

Российские системы ПВО за сутки сбили 18 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T14:22

2023-08-23T14:22

2023-08-23T15:25

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 18 украинских беспилотников и один снаряд РСЗО HIMARS, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны перехвачен реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Шипиловка, Приволье, Макеевка Луганской народной республики, Берестовое, Курдюмовка Донецкой народной республики, Чистополье, Любимовка, Мирное и Инженерное Запорожской области", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 462 украинских военных самолета, 246 вертолетов, 5970 беспилотных летательных аппаратов, 431 зенитный ракетный комплекс, 11457 танков и других боевых бронированных машин, 1144 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6011 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12390 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, технологии, россия, мирный