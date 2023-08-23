https://ria.ru/20230823/bespilotniki-1891714590.html

В Вологодской области ввели запрет на использование дронов

В Вологодской области ввели запрет на использование дронов - РИА Новости, 23.08.2023

В Вологодской области ввели запрет на использование дронов

Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов вводится на территории Вологодской области с 1 сентября, сообщил в Telegram-канале губернатор Олег... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:28

2023-08-23T12:28

2023-08-23T12:28

специальная военная операция на украине

вологодская область

олег кувшинников

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 авг – РИА Новости. Запрет на использование беспилотных летательных аппаратов вводится на территории Вологодской области с 1 сентября, сообщил в Telegram-канале губернатор Олег Кувшинников."С 1 сентября вводим на территории Вологодской области запрет на использование беспилотных летательных аппаратов. Такое решение вместе с коллегами приняли на оперативном штабе", - написал он. Как подчеркнул губернатор, в большинстве регионов России такой запрет уже введен. Исключение на использование беспилотников сделано для отдельных государственных, муниципальных и силовых структур, там, где это необходимо для обеспечения безопасности. "С начала СВО этот вид техники активно применятся противником для нанесения ударов по приграничным и тыловым регионам России, а также (для) сбора разведывательной информации о гражданских и военных объектах, энергетической, транспортной и социальной инфраструктуре", - отметил Кувшинников. По требованиям Воздушного кодекса, полеты пилотируемых гражданских воздушных судов, таких как дельтапланы и парапланы, допускаются исключительно с разрешения органов местного самоуправления и при условии их регистрации (учета) в Росавиации.

вологодская область

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вологодская область, олег кувшинников, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), россия