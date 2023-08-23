https://ria.ru/20230823/bespilotniki-1891675671.html

Обломки сбитых дронов ищут у трех населенных пунктов в Подмосковье

Обломки сбитых дронов ищут у трех населенных пунктов в Подмосковье - РИА Новости, 23.08.2023

Обломки сбитых дронов ищут у трех населенных пунктов в Подмосковье

Поисковые группы ищут обломки сбитых украинских беспилотников в районе трех населенных пунктов в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T10:21

2023-08-23T10:21

2023-08-23T10:21

происшествия

московская область (подмосковье)

кубинка

бородино

сергей собянин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Поисковые группы ищут обломки сбитых украинских беспилотников в районе трех населенных пунктов в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Наземные группы силовиков проводят обследование в районах населенных пунктов Кубинка, Лужки и Бородино на предмет обнаружения обломков сбитых БПЛА", - сказал собеседник агентства. Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что ночью силами ПВО сбит один беспилотник в Можайском районе Подмосковья, второй попал в строящееся здание в "Москва-Сити". Позднее Собянин, ссылаясь на данные Минобороны РФ, заявил, что ПВО сбила еще один беспилотник в районе Химок. Минобороны же сообщило, что Киев ночью пытался атаковать объекты в Москве тремя БПЛА. Два из атакующих столицу БПЛА были уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, один "подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса "Москва-Сити". В Минобороны добавили, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20230823/ataka-1891646411.html

https://ria.ru/20230818/sistema-1890807683.html

московская область (подмосковье)

кубинка

бородино

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Дарья Буймова

происшествия, московская область (подмосковье), кубинка, бородино, сергей собянин